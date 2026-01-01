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Badeferien im Seaside Los Jameos ab Schweiz

Das 4-Sterne Hotel ist gestaltet wie ein kleines, idyllisches kanarisches Dorf, damit Sie sich zu jeder Zeit wohl fühlen. Auch das gesamte Angebot ist auf Ihr Wohlbefinden ausgerichtet, von den Einrichtungen zur Entspannung bis hin zu den sportlichen Aktivitäten. Für Familien gibt es zwei Pools nur für Kinder und Babies und weitere spannende Unterhaltungsmöglichkeiten, sodass alle auf ihre Kosten kommen.
Badeferien im Seaside Los Jameos ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Kinderpools
- vielseitiges Unterhaltungsprogramm
- grosszügige Anlage mit Palmengarten
- helle, moderne Zimmer
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie beginnen Ihren Urlaub heute mit dem Flug nach Lanzarote und der Weiterreise zu Ihrem Hotel.

2-7. Tag Seaside Los Jameos

Sie haben eine ganze Woche Zeit, sich in der schönen Anlage ganz nach Ihrem Gusto zu entspannen und Energie zu tanken. Dies können Sie mit einem Nachmittagstee am Pool, einem gemütlichen Spaziergang am Strand oder einer spannenden Partie Tennis tun. Der hervorragende Service und die Freundlichkeit der Einheimischen sorgen ausserdem dafür, dass Sie isch willkommen und gut aufgehoben fühlen.

8. Tag Rückreise

Heute gehts zurück zum Flughafen und von dort wieder in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Superior Typ B
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 05.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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