Badeferien im Seaside Los Jameos ab Schweiz
Badeferien im Seaside Los Jameos ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Kinderpools
- vielseitiges Unterhaltungsprogramm
- grosszügige Anlage mit Palmengarten
- helle, moderne Zimmer
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie beginnen Ihren Urlaub heute mit dem Flug nach Lanzarote und der Weiterreise zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag Seaside Los Jameos
Sie haben eine ganze Woche Zeit, sich in der schönen Anlage ganz nach Ihrem Gusto zu entspannen und Energie zu tanken. Dies können Sie mit einem Nachmittagstee am Pool, einem gemütlichen Spaziergang am Strand oder einer spannenden Partie Tennis tun. Der hervorragende Service und die Freundlichkeit der Einheimischen sorgen ausserdem dafür, dass Sie isch willkommen und gut aufgehoben fühlen.
8. Tag Rückreise
Heute gehts zurück zum Flughafen und von dort wieder in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Superior Typ B
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage