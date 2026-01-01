Badeferien im Seaside Los Jameos ab Schweiz

Das 4-Sterne Hotel ist gestaltet wie ein kleines, idyllisches kanarisches Dorf, damit Sie sich zu jeder Zeit wohl fühlen. Auch das gesamte Angebot ist auf Ihr Wohlbefinden ausgerichtet, von den Einrichtungen zur Entspannung bis hin zu den sportlichen Aktivitäten. Für Familien gibt es zwei Pools nur für Kinder und Babies und weitere spannende Unterhaltungsmöglichkeiten, sodass alle auf ihre Kosten kommen.