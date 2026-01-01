Badeferien im Hipotels La Geria ab Schweiz
Badeferien im Hipotels La Geria ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- familienfreundlich
- breiter Strand vor dem Hotel
- grosszügige Garten- und Poolanlage
- zentrale, aber doch ruhige Lage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen nach Lanzarote und fahren dann weiter zu Ihrem Hotel im Südosten der Insel.
2-7. Tag Hipotels La Geria
Verbringen Sie die Tage mit Wasserabenteuern, Ausflügen in die Vulkanlandschaften Lanzarotes, gemütlichem Faulenzen am Pool und kulinarischen Köstlichkeiten der kanarischen Küchen. All das und viel mehr erwartet Sie in Ihrem perfekten Badeferienurlaub im Hipotels La Geria.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr Urlaub leider und Sie fliegen wieder zurück in die Heimat.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Standard seitl. Meerblick
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage