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Badeferien im Hipotels La Geria ab Schweiz

In diesem Familienhotel wird es Ihnen und Ihren Liebsten an nichts fehlen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen, die Umgebung zu erkunden oder einfach die Sonne und das schöne Wetter zu geniessen. Der hervorragende Service trägt das Seine dazu bei, dass Sie sich hier bestens umsorgt fühlen und am liebsten für immer hier bleiben würden.
Badeferien im Hipotels La Geria ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- familienfreundlich
- breiter Strand vor dem Hotel
- grosszügige Garten- und Poolanlage
- zentrale, aber doch ruhige Lage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen nach Lanzarote und fahren dann weiter zu Ihrem Hotel im Südosten der Insel.

2-7. Tag Hipotels La Geria

Verbringen Sie die Tage mit Wasserabenteuern, Ausflügen in die Vulkanlandschaften Lanzarotes, gemütlichem Faulenzen am Pool und kulinarischen Köstlichkeiten der kanarischen Küchen. All das und viel mehr erwartet Sie in Ihrem perfekten Badeferienurlaub im Hipotels La Geria.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Urlaub leider und Sie fliegen wieder zurück in die Heimat.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Standard seitl. Meerblick
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 04.09.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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