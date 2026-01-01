Badeferien im Hipotels La Geria ab Schweiz

In diesem Familienhotel wird es Ihnen und Ihren Liebsten an nichts fehlen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen, die Umgebung zu erkunden oder einfach die Sonne und das schöne Wetter zu geniessen. Der hervorragende Service trägt das Seine dazu bei, dass Sie sich hier bestens umsorgt fühlen und am liebsten für immer hier bleiben würden.