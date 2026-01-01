Badeferien im H10 Gran Tinerfe ab Schweiz

Das Adults-Only Hotel verfügt über einen direkten Zugang zum dunklen Sandstrand El Bobo, bietet jeglichen Komfort und von der Chill-out-Terrasse hat man einen phantastischen Blick aufs Meer. Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe und auch das Casino Playa de las Américas ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Die Zimmer sind mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, die es für einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt braucht.