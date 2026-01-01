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Badeferien im H10 Gran Tinerfe ab Schweiz

Das Adults-Only Hotel verfügt über einen direkten Zugang zum dunklen Sandstrand El Bobo, bietet jeglichen Komfort und von der Chill-out-Terrasse hat man einen phantastischen Blick aufs Meer. Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe und auch das Casino Playa de las Américas ist nur wenige Gehminuten entfernt.
Die Zimmer sind mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, die es für einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt braucht.
Badeferien im H10 Gran Tinerfe ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults-only
- direkter Strandzugang
- Terrassen mit Meerblick
- abwechslungsreiches gastronomisches Angebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihr Urlaub startet bereits heute mit dem Flug nach Teneriffa und der Fahrt zu Ihrem Hotel.

2-7. Tag H10 Gran Tinerfe

Lassen Sie es sich die kommenden Tage gut gehen und geniessen Sie im stylischen und modernen 4-Sterne Hotel unbeschwerte Tage. Die ruhige und exklusive Atmospähre sorgt dafür, dass Sie sich unbeschwert erholen können. Es bietet aber auch für aktive Gäste viele Möglichkeiten, eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Zeit zu verbringen.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Urlaub und Sie fliegen in die Schweiz zurück.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 20.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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