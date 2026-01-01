Badeferien im H10 Gran Tinerfe ab Schweiz
Badeferien im H10 Gran Tinerfe ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults-only
- direkter Strandzugang
- Terrassen mit Meerblick
- abwechslungsreiches gastronomisches Angebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihr Urlaub startet bereits heute mit dem Flug nach Teneriffa und der Fahrt zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag H10 Gran Tinerfe
Lassen Sie es sich die kommenden Tage gut gehen und geniessen Sie im stylischen und modernen 4-Sterne Hotel unbeschwerte Tage. Die ruhige und exklusive Atmospähre sorgt dafür, dass Sie sich unbeschwert erholen können. Es bietet aber auch für aktive Gäste viele Möglichkeiten, eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Zeit zu verbringen.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr Urlaub und Sie fliegen in die Schweiz zurück.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage