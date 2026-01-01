Badeferien im Princesa Yaiza Suite Hotel Resort ab Schweiz

Das hundefreundliche 5-Sterne Resort wurde als bestes Resort in Spanien ausgezeichnet. Dementsprechend erwartet Sie professioneller und perfekter Service und eine luxuriöse Infrastruktur, die keine Wünsche offen lässt. Auch Ihre Kinder werden sich hier, aber vor allem im 10000 qm grossen Kiko-Kinderland absolut wohlfühlen. Das Princesa Yaiza Suite Resort ist der perfekte Ort für unvergessliche Ferien!