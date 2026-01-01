Badeferien im Princesa Yaiza Suite Hotel Resort ab Schweiz
Badeferien im Princesa Yaiza Suite Hotel Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- riesiges Kinderparadies
- hundefreundlich
- direkt am Strand gelegen
- grosses kulinarisches Angebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute erfolgt Ihre Anreise nach Lanzarote und zu Ihrem 5-Sterne Hotel.
2-7. Tag Princesa Yaiza Suite Hotel Resort
Erleben Sie eine Woche lang den Luxus des Princesa Yaiza Suite Hotel Resorts! Hier wird Ihnen jeder Wunsch von den Lippen abgelesen und alles dafür getan, dass Sie sich rundum wohl fühlen und Ihren Aufenthalt völlig sorgenfrei geniessen können.
8. Tag Rückreise
Sie fahren heute wieder an den Flughafen von Lanzarote und fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Superior
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage