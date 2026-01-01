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Badeferien im Princesa Yaiza Suite Hotel Resort ab Schweiz

Das hundefreundliche 5-Sterne Resort wurde als bestes Resort in Spanien ausgezeichnet. Dementsprechend erwartet Sie professioneller und perfekter Service und eine luxuriöse Infrastruktur, die keine Wünsche offen lässt. Auch Ihre Kinder werden sich hier, aber vor allem im 10000 qm grossen Kiko-Kinderland absolut wohlfühlen. Das Princesa Yaiza Suite Resort ist der perfekte Ort für unvergessliche Ferien!
Badeferien im Princesa Yaiza Suite Hotel Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- riesiges Kinderparadies
- hundefreundlich
- direkt am Strand gelegen
- grosses kulinarisches Angebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute erfolgt Ihre Anreise nach Lanzarote und zu Ihrem 5-Sterne Hotel.

2-7. Tag Princesa Yaiza Suite Hotel Resort

Erleben Sie eine Woche lang den Luxus des Princesa Yaiza Suite Hotel Resorts! Hier wird Ihnen jeder Wunsch von den Lippen abgelesen und alles dafür getan, dass Sie sich rundum wohl fühlen und Ihren Aufenthalt völlig sorgenfrei geniessen können.

8. Tag Rückreise

Sie fahren heute wieder an den Flughafen von Lanzarote und fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Superior
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 19.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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