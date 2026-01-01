Badeferien im Iberostar Selection Anthelia ab Schweiz

Iberostar Selection Anthelia

Geniessen Sie ein Woche Luxus pur! Ob Sie an einem der Pools oder am Strand entspannen wollen, bei einer Sportanimation im Hotel mitmachen oder auf eigene Faust die Umgebung erkunden, das Hotel erfüllt Ihnen alle Ihre Wünsche und sorgt dafür, dass Ihr Urlaub hier zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Abends werden Sie jeweils in einem der 5 Restaurants mit lokalen und internationalen Köstlichkeiten verwöhnt und können zum Abschluss des Tages einen leckeren Cocktail in der Hotelbar geniessen.