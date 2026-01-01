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Badeferien im Iberostar Selection Anthelia ab Schweiz

Das 5-Sterne Luxus-Familien Hotel ist im Stil eines kanarischen Dorfes gebaut und liegt direkt am Strand von Fañabé. Es bietet jeden erdenklichen Luxus für Kinder und Erwachsene mit diversen Pools, Spa-Anwendungen, Kinderanimation und vielen weiteren Angeboten und Attraktionen. Das Hotel ist eines der am häufigsten ausgezeichneten Häuser in ganz Spanien und Europa und lässt keine Wünsche offen.
Badeferien im Iberostar Selection Anthelia ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- einzigartige Architektur
- hochmodernes Spa
- wunderschöne Lage inmitten von herrlichen Gärten
- 5 Toprestaurants
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Teneriffa und fahren dort dann weiter in Ihr Luxushotel.

2-7. Tag Iberostar Selection Anthelia

Geniessen Sie ein Woche Luxus pur! Ob Sie an einem der Pools oder am Strand entspannen wollen, bei einer Sportanimation im Hotel mitmachen oder auf eigene Faust die Umgebung erkunden, das Hotel erfüllt Ihnen alle Ihre Wünsche und sorgt dafür, dass Ihr Urlaub hier zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Abends werden Sie jeweils in einem der 5 Restaurants mit lokalen und internationalen Köstlichkeiten verwöhnt und können zum Abschluss des Tages einen leckeren Cocktail in der Hotelbar geniessen.

8. Tag Rückreise

Geniessen Sie ein letztes, ausgiebiges Frühstück. Heute endet Ihre Reise und Sie fliegen wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im D1G Double Room Garden View A
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 04.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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