Badeferien im Riu Papayas ab Schweiz
Badeferien im Riu Papayas ab Schweiz
ab CHF 1184.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Zentrale Lage
- Grosser Poolbereich
- All-Inclusive-Angebot
- Vielfältiges Freizeitprogramm
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Gran Canaria und fahren mit dem Bustransfer dann weiter zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag Riu Papayas
Ein typischer Tag im Hotel Riu Papayas beginnt mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Vormittags entspannen Sie am grossen Pool oder unternehmen einen Spaziergang zum nahegelegenen Strand von Playa del Inglés. Nachmittags bieten sich sportliche Aktivitäten oder eine Erkundung der Insel an. Am frühen Abend geniessen Sie Snacks und Cocktails an der Poolbar. Der Tag endet mit einem internationalen Abendessen im Buffetrestaurant und einer unterhaltsamen Show im Hotel.
8. Tag Rückreise
Ihre Reise endet heute und Sie werden mit dem Bustransfer an den Flughafen gebracht, wo Sie den Rückflug in die Schweiz antreten.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Standard DZX2
- Verpflegung: All inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1184.– / pro Person