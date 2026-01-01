Badeferien im Riu Papayas ab Schweiz

Sie fliegen heute nach Gran Canaria und fahren mit dem Bustransfer dann weiter zu Ihrem Hotel.

Riu Papayas

Ein typischer Tag im Hotel Riu Papayas beginnt mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Vormittags entspannen Sie am grossen Pool oder unternehmen einen Spaziergang zum nahegelegenen Strand von Playa del Inglés. Nachmittags bieten sich sportliche Aktivitäten oder eine Erkundung der Insel an. Am frühen Abend geniessen Sie Snacks und Cocktails an der Poolbar. Der Tag endet mit einem internationalen Abendessen im Buffetrestaurant und einer unterhaltsamen Show im Hotel.