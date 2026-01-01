Wenn Sie einen Fuss vor die Türe setzen und sich dann bereits am kilomterelangen Sandstrand von Jandia befinden, dann sind Sie im Iberostar Selection Fuerteventura Palace! Das 5-Sterne Hotel besticht durch seine einzigartige Lage direkt am Strand, einen unauffälligen aber zuvorkommenden Service, ein abwechslungreises Aktivitätenprogramm und eine luxuriöse Infrastruktur, die Sie begeistern wird. Lassen Sie die Seele baumeln und geniessen Sie jede Sekunde in dieser Oase der Ruhe und Entspannung.