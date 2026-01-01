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Badeferien im Iberostar Selection Fuerteventura Palace ab Schweiz

Wenn Sie einen Fuss vor die Türe setzen und sich dann bereits am kilomterelangen Sandstrand von Jandia befinden, dann sind Sie im Iberostar Selection Fuerteventura Palace! Das 5-Sterne Hotel besticht durch seine einzigartige Lage direkt am Strand, einen unauffälligen aber zuvorkommenden Service, ein abwechslungreises Aktivitätenprogramm und eine luxuriöse Infrastruktur, die Sie begeistern wird. Lassen Sie die Seele baumeln und geniessen Sie jede Sekunde in dieser Oase der Ruhe und Entspannung.
Badeferien im Iberostar Selection Fuerteventura Palace ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkter Strandzugang
- moderne und luxuriöse Zimmer
- grosses kulinarisches Angebot
- mehrere Pools zum Relaxen
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Lanzarote und fahren dann weiter zu Ihrem Hotel an der Südspitze der Insel.

2-7. Tag Iberostar Selection Fuerteventura Palace

Sie haben die Qual der Wahl. Im beheizten Pool entspannen oder im Meer planschen? In der Sauna dem Körper etwas Gutes tun oder eine Massage geniessen? Buffetrestaurtant oder japanisches Restaurant?
Oder am besten alles zusammen! Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt, in diesem wunderschönen Resort eine entspannende und erholsame Zeit zu verbringen.

8. Tag Rückreise

Heute fliegen Sie zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im D1N - Double Room Side Sea View A
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 04.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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