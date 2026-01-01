Badeferien im Iberostar Selection Fuerteventura Palace ab Schweiz
Badeferien im Iberostar Selection Fuerteventura Palace ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkter Strandzugang
- moderne und luxuriöse Zimmer
- grosses kulinarisches Angebot
- mehrere Pools zum Relaxen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Lanzarote und fahren dann weiter zu Ihrem Hotel an der Südspitze der Insel.
2-7. Tag Iberostar Selection Fuerteventura Palace
Sie haben die Qual der Wahl. Im beheizten Pool entspannen oder im Meer planschen? In der Sauna dem Körper etwas Gutes tun oder eine Massage geniessen? Buffetrestaurtant oder japanisches Restaurant?
Sie haben die Qual der Wahl. Im beheizten Pool entspannen oder im Meer planschen? In der Sauna dem Körper etwas Gutes tun oder eine Massage geniessen? Buffetrestaurtant oder japanisches Restaurant?
Oder am besten alles zusammen! Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt, in diesem wunderschönen Resort eine entspannende und erholsame Zeit zu verbringen.
8. Tag Rückreise
Heute fliegen Sie zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im D1N - Double Room Side Sea View A
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage