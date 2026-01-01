Badeferien im Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel ab Schweiz
Badeferien im Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Traumlage mit direktem Zugang von den Gärten zur Uferpromenade
- 2 Dachterrassenpools
- Adults-only
- diverse Bars und Restaurants
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie reisen nach Gran Canaria und vom dortigen Flughafen weiter zu Ihrem 5-Sterne Hotel.
2-7. Tag Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel
Starten Sie Ihre Tage in der Frühe mit spektakulären Sonnenaufgängen, welche am besten vom Rooftop aus genossen werden können. Danach haben Sie unzählige Möglichkeiten im Hotel zu Relaxen oder sich aktiv zu betätigen. Die Uferpromenade lädt Sie zu langen gemütlichen Spaziergängen der Küste entlang ein und die diversen Restaurants und Bars des Hotels belohnen Sie abends mit köstlichen Menus und Drinks.
8. Tag Rückreise
Sie fahren zurück zum Flughafen und fliegen von dort wieder in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage