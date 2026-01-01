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Badeferien im Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel ab Schweiz

Dieses 5-Sterne Adults-Only Hotel beeindruckt mit ausgefeilter und moderner Architektur und bildet die Basis für erholsame und gleichsam spannende Ferien. Vom weitläufigen Rooftop Bereich mit Chill-out-Bereichen haben Sie wunderschöne Ausblicke über den Atlantischen Ozean und in den Restaurants können Sie internationale und regionale Küche probieren. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie die Seele baumeln in dieser Oase der Erholung.
Badeferien im Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Traumlage mit direktem Zugang von den Gärten zur Uferpromenade
- 2 Dachterrassenpools
- Adults-only
- diverse Bars und Restaurants
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie reisen nach Gran Canaria und vom dortigen Flughafen weiter zu Ihrem 5-Sterne Hotel.

2-7. Tag Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel

Starten Sie Ihre Tage in der Frühe mit spektakulären Sonnenaufgängen, welche am besten vom Rooftop aus genossen werden können. Danach haben Sie unzählige Möglichkeiten im Hotel zu Relaxen oder sich aktiv zu betätigen. Die Uferpromenade lädt Sie zu langen gemütlichen Spaziergängen der Küste entlang ein und die diversen Restaurants und Bars des Hotels belohnen Sie abends mit köstlichen Menus und Drinks.

8. Tag Rückreise

Sie fahren zurück zum Flughafen und fliegen von dort wieder in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 04.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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