Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel

Starten Sie Ihre Tage in der Frühe mit spektakulären Sonnenaufgängen, welche am besten vom Rooftop aus genossen werden können. Danach haben Sie unzählige Möglichkeiten im Hotel zu Relaxen oder sich aktiv zu betätigen. Die Uferpromenade lädt Sie zu langen gemütlichen Spaziergängen der Küste entlang ein und die diversen Restaurants und Bars des Hotels belohnen Sie abends mit köstlichen Menus und Drinks.