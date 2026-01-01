Badeferien im RIU Arecas ab Schweiz

RIU Arecas

Im RIU Arecas erleben Sie einen unvergesslichen Tag voller Sonne und Erholung. Beginnen Sie den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück auf der Terrasse mit Blick auf das azurblaue Meer. Anschliessend finden Sie am Pool Entspannung, geniessen Sie erfrischende Cocktails und lassen Sie sich vom aufmerksamen Service verwöhnen. Der nahegelegene Strand lädt zu einem entspannten Spaziergang ein. Kulinarische Höhepunkte erwarten Sie im Hotelrestaurant. Die charmante Umgebung lädt zu Erkundungstouren ein. Lassen Sie den Abend mit einem exquisiten Abendessen und Live-Unterhaltung ausklingen.