Badeferien im RIU Arecas ab Schweiz
Badeferien im RIU Arecas ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Infinitypool direkt an der Meerespromenade
- Abendliche Shows und Live-Musik
- Schöner Palmengarten
- Wellnessbereich mit Whirlpool
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute beginnen Sie Ihre Reise mit dem Flug von Zürich nach Teneriffa.
2-7. Tag RIU Arecas
Im RIU Arecas erleben Sie einen unvergesslichen Tag voller Sonne und Erholung. Beginnen Sie den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück auf der Terrasse mit Blick auf das azurblaue Meer. Anschliessend finden Sie am Pool Entspannung, geniessen Sie erfrischende Cocktails und lassen Sie sich vom aufmerksamen Service verwöhnen. Der nahegelegene Strand lädt zu einem entspannten Spaziergang ein. Kulinarische Höhepunkte erwarten Sie im Hotelrestaurant. Die charmante Umgebung lädt zu Erkundungstouren ein. Lassen Sie den Abend mit einem exquisiten Abendessen und Live-Unterhaltung ausklingen.
8. Tag Rückreise
Ihre Reise endet heute und Sie fliegen von Teneriffa zurück nach Zürich.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage