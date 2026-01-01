Badeferien im Alexandre Hotel Gala ab Schweiz

Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe der Playa de Troya, wo sich ein vielfältiges Unterhaltungs- und Freizeitangebot befindet, und ist ein Paradies für Erwachsene und Kinder. Alle Zimmer sind modern eingerichtet und bieten alle Annehmlichkeiten, die es für einen perfekten Urlaub braucht. Zwei schöne Pools sorgen für eine erfrischende Abkühlung und mit dem grossen Sport- und Animationsprogramm kommt garantiert keine Langeweile auf.