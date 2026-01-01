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Badeferien im Alexandre Hotel Gala ab Schweiz

Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe der Playa de Troya, wo sich ein vielfältiges Unterhaltungs- und Freizeitangebot befindet, und ist ein Paradies für Erwachsene und Kinder. Alle Zimmer sind modern eingerichtet und bieten alle Annehmlichkeiten, die es für einen perfekten Urlaub braucht. Zwei schöne Pools sorgen für eine erfrischende Abkühlung und mit dem grossen Sport- und Animationsprogramm kommt garantiert keine Langeweile auf.
Badeferien im Alexandre Hotel Gala ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- ganzjährig beheizbare Pools
- grosses Sportangebot
- kinderfreundlich
- zentrale Lage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Teneriffa und reisen von dort weiter zu Ihrem Hotel.

2-7. Tag Alexandre Hotel Gala

Sie können entweder am Hotelpool entspannen, an einer der sportlichen Aktivitäten teilnehmen oder sich an der Strandpromenade unter die Leute mischen. Egal wofür Sie sich entscheiden, Sie werden hier im Alexandre Hotel Gala eine wunderbare Zeit verbringen und jede Minute geniessen.

8. Tag Rückreise

Sie fahren heute wieder zum Flughafen zurück für Ihren Flug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Standard
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 11.09.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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