Badeferien im Alexandre Hotel Gala ab Schweiz
Badeferien im Alexandre Hotel Gala ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- ganzjährig beheizbare Pools
- grosses Sportangebot
- kinderfreundlich
- zentrale Lage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Teneriffa und reisen von dort weiter zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag Alexandre Hotel Gala
Sie können entweder am Hotelpool entspannen, an einer der sportlichen Aktivitäten teilnehmen oder sich an der Strandpromenade unter die Leute mischen. Egal wofür Sie sich entscheiden, Sie werden hier im Alexandre Hotel Gala eine wunderbare Zeit verbringen und jede Minute geniessen.
8. Tag Rückreise
Sie fahren heute wieder zum Flughafen zurück für Ihren Flug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Standard
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage