Direkt an der Strandpromenade liegt dieser im kolonialstil erbaute Palast, welcher der ideale Rückzugsort für sorgenlose Ferien ist. Wer Entspannung, Erholung und Unterhaltung sucht, ist hier absolut richtig. Die perfekte Infrastruktur des Hotels sorgt dafür, dass es Ihnen an nichts fehlt, egal ob Sie nur entspannt relaxen oder die Tage lieber aktiv gestalten möchten. Auch die Wüstenlandschaft des Naturparks Dunas de Maspalomas sorgt dafür, dass Sie sich weit entfernt von Stress und Hektik des Alltags ganz auf sich selbst besinnen können, um in idealer Umbegung und immer wunderbar entspannt Energie tanken können.