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Badeferien im Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa ab Schweiz

Direkt an der Strandpromenade liegt dieser im kolonialstil erbaute Palast, welcher der ideale Rückzugsort für sorgenlose Ferien ist. Wer Entspannung, Erholung und Unterhaltung sucht, ist hier absolut richtig. Die perfekte Infrastruktur des Hotels sorgt dafür, dass es Ihnen an nichts fehlt, egal ob Sie nur entspannt relaxen oder die Tage lieber aktiv gestalten möchten. Auch die Wüstenlandschaft des Naturparks Dunas de Maspalomas sorgt dafür, dass Sie sich weit entfernt von Stress und Hektik des Alltags ganz auf sich selbst besinnen können, um in idealer Umbegung und immer wunderbar entspannt Energie tanken können.
Badeferien im Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- spektakulärer Infinity-Pool
- wunderschöne Gartenanlagen
- unzählige Unterhaltungsmöglichkeiten
- diverse Bars und Restaurants
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Gran Canaria und reisen dann zu Ihrem 4-Sterne Hotel an der südlichsten Spitze der Insel.

2-7. Tag Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa

Das Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa präsentiert sich wie ein kleines Dorf, in dem Sie alles finden, was Sie für ein paar Tage voller Entspannung und Unterhaltung benötigen. Sie können die ganze Woche im Hotel verbringen, ohne dass Sie etwas vermissen würden. Nichtsdestotrotz lohnt sich aber auch ein Ausflug in die Umgebung, um Gran Canaria selbst ein bisschen näher kennenzulernen.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihre Reise und Sie fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfers Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 04.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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