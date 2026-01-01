Badeferien im Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa ab Schweiz
Badeferien im Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- spektakulärer Infinity-Pool
- wunderschöne Gartenanlagen
- unzählige Unterhaltungsmöglichkeiten
- diverse Bars und Restaurants
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Gran Canaria und reisen dann zu Ihrem 4-Sterne Hotel an der südlichsten Spitze der Insel.
2-7. Tag Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa
Das Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa präsentiert sich wie ein kleines Dorf, in dem Sie alles finden, was Sie für ein paar Tage voller Entspannung und Unterhaltung benötigen. Sie können die ganze Woche im Hotel verbringen, ohne dass Sie etwas vermissen würden. Nichtsdestotrotz lohnt sich aber auch ein Ausflug in die Umgebung, um Gran Canaria selbst ein bisschen näher kennenzulernen.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise und Sie fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfers Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage