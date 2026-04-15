Badeferien im Dreams Jardin Tropical Resort & Spa ab Schweiz
Badeferien im Dreams Jardin Tropical Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Freiluft-Fitnessstudio mit Meerblick
- Gartenanlage
- 5 Restaurants
- Diverse Golfplätze in der Nähe
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie beginnen Ihren Urlaub heute mit dem Flug nach Teneriffa und dem anschliessenden Transfer in Ihr Hotel.
2-7. Tag Dreams Jardin Tropical Resort & Spa
Nutzen Sie die nächsten Tage, um Ihr Handicap auf einem der nahegelegenen Golfplätze zu verbessern oder geniessen Sie einfach die Ruhe an einem der 3 Pools im Hotel. In wenigen Gehminuten entfernt finden Sie auch einen schönen Strand, um sich in den Fluten des Atlantiks abzukühlen. Wenn Sie den Trubel suchen, dann finden Sie diesen gleich neben dem Hotel (ohne dass dies die Ruhe des Hotels stören würde, da dieses erhöht über der Uferpromenade liegt) mit diversen Shops, Bars und Restaurants.
8. Tag Rückreise
Heute bringt Sie der Transferbus wieder zum Flughafen für Ihren Flug zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage