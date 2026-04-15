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Badeferien im Dreams Jardin Tropical Resort & Spa ab Schweiz

Im Süden der Insel bietet das Dreams Jardin Tropical Resort & Spa eine ruhige Erholungsoase – und liegt dennoch in der Nähe von Restaurants, Bars und der Shoppingmeile. In tropischem Ambiente erwarten Sie abwechslungsreiche Kulinarik und ein ansprechendes Wellnessangebot.
Badeferien im Dreams Jardin Tropical Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Freiluft-Fitnessstudio mit Meerblick
- Gartenanlage
- 5 Restaurants
- Diverse Golfplätze in der Nähe
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie beginnen Ihren Urlaub heute mit dem Flug nach Teneriffa und dem anschliessenden Transfer in Ihr Hotel.

2-7. Tag Dreams Jardin Tropical Resort & Spa

Nutzen Sie die nächsten Tage, um Ihr Handicap auf einem der nahegelegenen Golfplätze zu verbessern oder geniessen Sie einfach die Ruhe an einem der 3 Pools im Hotel. In wenigen Gehminuten entfernt finden Sie auch einen schönen Strand, um sich in den Fluten des Atlantiks abzukühlen. Wenn Sie den Trubel suchen, dann finden Sie diesen gleich neben dem Hotel (ohne dass dies die Ruhe des Hotels stören würde, da dieses erhöht über der Uferpromenade liegt) mit diversen Shops, Bars und Restaurants.

8. Tag Rückreise

Heute bringt Sie der Transferbus wieder zum Flughafen für Ihren Flug zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 15.04.2026

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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