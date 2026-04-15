Badeferien im Dreams Jardin Tropical Resort & Spa ab Schweiz

Dreams Jardin Tropical Resort & Spa

Nutzen Sie die nächsten Tage, um Ihr Handicap auf einem der nahegelegenen Golfplätze zu verbessern oder geniessen Sie einfach die Ruhe an einem der 3 Pools im Hotel. In wenigen Gehminuten entfernt finden Sie auch einen schönen Strand, um sich in den Fluten des Atlantiks abzukühlen. Wenn Sie den Trubel suchen, dann finden Sie diesen gleich neben dem Hotel (ohne dass dies die Ruhe des Hotels stören würde, da dieses erhöht über der Uferpromenade liegt) mit diversen Shops, Bars und Restaurants.