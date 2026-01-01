Badeferien im Barceló Fuerteventura Castillo ab Schweiz

Schnappen Sie sich Ihren Koffer, heute beginnt Ihr Urlaub! Sie fliegen auf die Kanarischen Inseln nach Fuerteventura und fahren dann zu Ihrem Hotel.

Barceló Fuerteventura Castillo

Auf die Plätze, fertig, los! Wer zuerst im Wasser ist, hat gewonnen! So oder ähnlich könnte es bei Ihnen klingen, denn Aktivitäten in und am Wasser sind in diesem 4-Sterne Hotel das dominierende Element. Ob in einem der kristallklaren Pools oder im unendlichen Atlantik bleibt dann ganz Ihnen überlassen. Auf jeden Fall bleibt hier niemand trocken und es wartet ganz viel Spass und Unterhaltung auf die ganze Familie.