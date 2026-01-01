Badeferien im Barceló Fuerteventura Castillo ab Schweiz
Badeferien im Barceló Fuerteventura Castillo ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- familienfreundlich
- direkt am Strand gelegen
- grosses Angebot an Wassersport
- schöne Poollandschaft
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Schnappen Sie sich Ihren Koffer, heute beginnt Ihr Urlaub! Sie fliegen auf die Kanarischen Inseln nach Fuerteventura und fahren dann zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag Barceló Fuerteventura Castillo
Auf die Plätze, fertig, los! Wer zuerst im Wasser ist, hat gewonnen! So oder ähnlich könnte es bei Ihnen klingen, denn Aktivitäten in und am Wasser sind in diesem 4-Sterne Hotel das dominierende Element. Ob in einem der kristallklaren Pools oder im unendlichen Atlantik bleibt dann ganz Ihnen überlassen. Auf jeden Fall bleibt hier niemand trocken und es wartet ganz viel Spass und Unterhaltung auf die ganze Familie.
8. Tag Rückreise
Heute heisst es Abschied nehmen und Sie reisen wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Superior Bungalow (Balkon oder Terrasse)
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage