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Badeferien im Sheraton Fuerteventura Beach Golf & Spa Resort ab Schweiz

Das Hotel liegt direkt am goldfarbenen Sandstrand und bietet alles, was es für einen perfekten Urlaub braucht. Die beiden Pools versprechen Entspannung pur, das Sport- und Fitnessangebot lädt aktive Gäste ein, sich körperlich zu betätigen, die Restaurants verwöhnen Sie mit nationalen und internationalen Köstlichkeiten und die Kinder können sich im Miniclub austoben.
Badeferien im Sheraton Fuerteventura Beach Golf & Spa Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage
- grosser Wellnesbereich
- kostenloser Shuttlebus zum Golfplatz
- familienfreundlich
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute erfolgt die Anreise nach Fuerteventura und zu Ihrem Hotel.

2-7. Tag Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort

Wie der Name des Hotels schon sagt, dreht sich alles um Strand, Golf und Entspannung. Aber natürlich bietet das Hotel noch viel mehr Möglichkeiten, um einen Urlaub zu erleben, den Sie nicht mehr vergessen werden. Und nicht zuletzt werden Sie hier kulinarisch aufs Köstlichste verwöhnt mit nationalen und internationalen Gerichten.

8. Tag Rückreise

Heute erfolgt Ihre Rückreise zum Flughafen und dann weiter in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Premium Gartenblick
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 11.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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