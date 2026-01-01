Badeferien im Sheraton Fuerteventura Beach Golf & Spa Resort ab Schweiz
Badeferien im Sheraton Fuerteventura Beach Golf & Spa Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage
- grosser Wellnesbereich
- kostenloser Shuttlebus zum Golfplatz
- familienfreundlich
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute erfolgt die Anreise nach Fuerteventura und zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort
Wie der Name des Hotels schon sagt, dreht sich alles um Strand, Golf und Entspannung. Aber natürlich bietet das Hotel noch viel mehr Möglichkeiten, um einen Urlaub zu erleben, den Sie nicht mehr vergessen werden. Und nicht zuletzt werden Sie hier kulinarisch aufs Köstlichste verwöhnt mit nationalen und internationalen Gerichten.
8. Tag Rückreise
Heute erfolgt Ihre Rückreise zum Flughafen und dann weiter in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Premium Gartenblick
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage