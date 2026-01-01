Badeferien im Iberostar Grand El Mirador ab Schweiz

Das Iberostar Grand El Mirador befindet sich direkt am Strand Duque an der goldenen Meile in Costa Adeje. Die spezielle Architektur sorgt dafür, dass Sie sich wie in einer anderen Welt, weit entfernt von jeglichem Stress und Alltagssorgen fühlen. Dazu trägt auch der erstklassige Service und die generelle Ausstattung des Hotels bei. Alle Zimmer liegen zum Meer hin und bieten Ihnen alles, was Sie sich nur wünschen können.