Badeferien im Iberostar Grand El Mirador ab Schweiz
Badeferien im Iberostar Grand El Mirador ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults-Only Hotel
- Star Prestige Bereich "La Balconada"
- 1000 qm grosser Spa Bereich
- schöne und idyllische Gärten
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute steht Ihr Flug nach Teneriffa auf dem Programm und Ihr Urlaub startet. Freuen Sie sich auf eine Woche bester Erholung und Entspannung.
2-7. Tag Iberostar Grand El Mirador
Sie haben eine ganze Woche lang Zeit, jeden Tag genau das zu tun, worauf Sie Lust haben. Und in Ihrem 5-Sterne Hotel gibt es unzählige Möglichkeiten, es sich gut gehen zu lassen und die Tage aktiv oder völlig entspannt zu gestalten. Entdecken Sie den Luxus und die vielen Angebote des Iberostar Grand El Mirador und lassen Sie den Alltag komplett hinter sich.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr perfekter Urlaub und Sie fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung in einer JB1 Junior Suite A
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage