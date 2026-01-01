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Badeferien im Iberostar Grand El Mirador ab Schweiz

Das Iberostar Grand El Mirador befindet sich direkt am Strand Duque an der goldenen Meile in Costa Adeje. Die spezielle Architektur sorgt dafür, dass Sie sich wie in einer anderen Welt, weit entfernt von jeglichem Stress und Alltagssorgen fühlen. Dazu trägt auch der erstklassige Service und die generelle Ausstattung des Hotels bei. Alle Zimmer liegen zum Meer hin und bieten Ihnen alles, was Sie sich nur wünschen können.
Badeferien im Iberostar Grand El Mirador ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults-Only Hotel
- Star Prestige Bereich "La Balconada"
- 1000 qm grosser Spa Bereich
- schöne und idyllische Gärten
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute steht Ihr Flug nach Teneriffa auf dem Programm und Ihr Urlaub startet. Freuen Sie sich auf eine Woche bester Erholung und Entspannung.

2-7. Tag Iberostar Grand El Mirador

Sie haben eine ganze Woche lang Zeit, jeden Tag genau das zu tun, worauf Sie Lust haben. Und in Ihrem 5-Sterne Hotel gibt es unzählige Möglichkeiten, es sich gut gehen zu lassen und die Tage aktiv oder völlig entspannt zu gestalten. Entdecken Sie den Luxus und die vielen Angebote des Iberostar Grand El Mirador und lassen Sie den Alltag komplett hinter sich.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr perfekter Urlaub und Sie fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung in einer JB1 Junior Suite A
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 28.08.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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