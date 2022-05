Karibik Tauchen – Meer geniessen

Ist die Welt unter Wasser nicht bezaubernd? Vielleicht finden Sie sie sogar noch schöner als die Welt über Wasser – Taucher sind sich da nicht ganz einig. In der Karibik sind die Bedingungen für ausgedehnte Tauchgänge hervorragend. Alle, die ein wenig Erfahrung haben, kommen in den mässigen Strömungen rund um die herrlichen Inseln auf ihre Kosten. Denn das Meer ist hier klar und ermöglicht Ihnen eine hervorragende Sicht auf all die Wunder, die das Meer zu bieten hat – von den Grotten der Korallen-Steilwände mit ihrer lebhaften Fauna und Flora bis hin zu den Wracks der Schiffe, die hier in vergangenen Jahrhunderten sanken. Entdecken Sie die Wunder der Welt unter Wasser in der Karibik und lassen Sie sich Ihre Karibik Ferien von unseren Karibik Spezialisten zusammenstellen!