Beste Reisezeit für Hainan

Hainan liegt im Südchinesischen Meer und ist die südlichste Provinz Chinas. Das Klima ist ganzjährig tropisch warm, das Meer lädt zu jeder Jahreszeit zum Baden ein. Als beste Reisezeit gelten die Monate November bis April: Dann ist es trocken, sonnig und mit Temperaturen um die 25 Grad angenehm warm – ideal, um dem Schweizer Winter zu entfliehen. Von Mai bis Oktober wird es heisser und schwüler, kurze tropische Regengüsse gehören dann zum Alltag, und vereinzelt können Taifune über die Insel ziehen. Wer in dieser Zeit reist, profitiert dafür von besonders ruhigen Stränden.

Sanya und seine Buchten: wo Sie baden

Das touristische Herz der Insel schlägt rund um die Stadt Sanya an der Südküste. Jede Bucht hat ihren eigenen Charakter: Die Yalong Bay gilt mit ihrem langen, feinsandigen Strand als eleganteste Adresse Hainans. Dadonghai liegt näher am Stadtzentrum, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind zu Fuss erreichbar. Die Sanya Bay wiederum eignet sich mit ihrer palmengesäumten Uferpromenade für ausgedehnte Spaziergänge am Meer. Wer es besonders ruhig mag, weicht in die weiter östlich gelegene Haitang Bay aus, wo grosszügige Hotelanlagen direkt an einem naturbelassenen Strandabschnitt liegen.

Mehr als Strand: Natur und Kultur im Inselinneren

Abseits der Küste zeigt Hainan ein überraschend ursprüngliches Gesicht: dichter Regenwald, Teeplantagen und das markante Wuzhi-Gebirge, dessen Silhouette an fünf Finger erinnert. Hier leben die Li und Miao, die indigenen Volksgruppen der Insel, deren Handwerk und Traditionen Sie auf einem Ausflug kennenlernen können. Heisse Quellen im Landesinneren laden zum Entspannen ein. In der Nähe von Sanya lohnen das buddhistische Nanshan-Areal mit seiner weithin sichtbaren, im Meer stehenden Guanyin-Statue sowie die berühmten Felsformationen von Tianya Haijiao, dem sogenannten «Ende der Welt», einen Besuch. Auch Golferinnen und Golfer finden auf Hainan mehrere gepflegte Plätze.

Für wen sich Hainan Reisen eignen

Hainan passt zu Reisenden, die Badeferien in Asien mit einem Hauch Exotik verbinden möchten, ohne auf Komfort zu verzichten. Paare und Erholungssuchende schätzen die Ruhe der Yalong und Haitang Bay, Familien die flach abfallenden Strände und die weitläufigen Anlagen mit Pools und Kinderprogramm. Besonders beliebt ist die Insel als Badeverlängerung nach einer China-Rundreise: Nach Grosser Mauer, Kaiserpalast oder Terrakotta-Armee bilden einige Tage am Meer den erholsamen Abschluss.

Die Anreise ab der Schweiz erfolgt mit einem Umstieg, meist über eine chinesische Metropole oder Hongkong, zu den Flughäfen von Sanya im Süden oder Haikou im Norden der Insel.