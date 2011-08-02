Beste Reisezeit für Mongolei Reisen

Das Klima der Mongolei ist ausgeprägt kontinental: Die Winter sind lang und bitterkalt, die Sommer kurz und angenehm warm. Als beste Reisezeit gelten die Monate Juni bis September. Dann sind die Weiden grün, die Temperaturen in der Steppe angenehm und die meisten Jurtencamps geöffnet. In der Wüste Gobi kann es im Hochsommer sehr heiss werden, während die Nächte selbst im Sommer empfindlich kühl ausfallen können – warme Kleidung gehört deshalb in jedes Gepäck.

Spätsommer und früher Herbst bieten stabile Verhältnisse und klare Luft; danach wird es rasch kalt, und viele Camps schliessen bis zum nächsten Frühling.

Einreise und Anreise

Die Anreise erfolgt in der Regel per Flug über eine internationale Drehscheibe nach Ulaanbaatar, der Hauptstadt und dem einzigen grossen städtischen Zentrum des Landes. Wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert die Mongolei mit China: Die Transmongolische Eisenbahn verbindet Peking über die Wüste Gobi mit Ulaanbaatar und zählt zu den klassischen Bahnstrecken Asiens. Für die Einreise benötigen Sie einen gültigen Reisepass; ob zusätzlich ein Visum erforderlich ist, hängt von den aktuellen Bestimmungen ab. Unsere Spezialisten informieren Sie bei der Beratung über den jeweils gültigen Stand.

Praktische Hinweise für unterwegs

Ausserhalb von Ulaanbaatar ist die Infrastruktur einfach: Viele Strecken führen über Naturpisten, die Distanzen sind gross, und Fahrzeiten sollten nicht unterschätzt werden. Üblich und empfehlenswert sind darum Reisen mit Fahrer und lokaler Reiseleitung. Übernachtet wird meist in Jurtencamps unterschiedlicher Komfortstufen, in der Hauptstadt stehen Hotels internationalen Zuschnitts zur Verfügung. Die Landeswährung ist der Tugrik; ausserhalb Ulaanbaatars sind Kartenzahlungen nicht überall möglich, etwas Bargeld ist deshalb praktisch.

Da das Wetter rasch wechseln kann, gehören Sonnen- und Windschutz ebenso ins Gepäck wie eine gut ausgestattete Reiseapotheke. Die Zeitverschiebung gegenüber der Schweiz beträgt je nach Jahreszeit rund sechs bis sieben Stunden.

Für wen sich Mongolei Ferien eignen

Die Mongolei ist ein Ziel für Reisende, die Natur, Weite und Ursprünglichkeit suchen und dafür gerne auf etwas Komfort verzichten. Wanderer, Fotografinnen und Fotografen, Reitbegeisterte und kulturell Interessierte kommen gleichermassen auf ihre Kosten – etwa bei Begegnungen mit Nomadenfamilien oder beim traditionellen Nationalfest Naadam, bei dem sich im Sommer alles um Ringkampf, Bogenschiessen und Pferderennen dreht.

Wer durchgehend gehobene Hotellerie und kurze Transfers erwartet, wählt am besten eine massgeschneiderte Route mit komfortablen Camps und genügend Zeit an den einzelnen Etappen. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre individuelle Mongolei Reise zusammen und beraten Sie persönlich zu Reisezeit, Routenwahl und Reisedauer.