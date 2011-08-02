Alle Mongolei Reiseinformationen
Ferien vom Spezialisten in der Mongolei
Beste Reisezeit für Mongolei Reisen
Das Klima der Mongolei ist ausgeprägt kontinental: Die Winter sind lang und bitterkalt, die Sommer kurz und angenehm warm. Als beste Reisezeit gelten die Monate Juni bis September. Dann sind die Weiden grün, die Temperaturen in der Steppe angenehm und die meisten Jurtencamps geöffnet. In der Wüste Gobi kann es im Hochsommer sehr heiss werden, während die Nächte selbst im Sommer empfindlich kühl ausfallen können – warme Kleidung gehört deshalb in jedes Gepäck.
Spätsommer und früher Herbst bieten stabile Verhältnisse und klare Luft; danach wird es rasch kalt, und viele Camps schliessen bis zum nächsten Frühling.
Einreise und Anreise
Die Anreise erfolgt in der Regel per Flug über eine internationale Drehscheibe nach Ulaanbaatar, der Hauptstadt und dem einzigen grossen städtischen Zentrum des Landes. Wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert die Mongolei mit China: Die Transmongolische Eisenbahn verbindet Peking über die Wüste Gobi mit Ulaanbaatar und zählt zu den klassischen Bahnstrecken Asiens. Für die Einreise benötigen Sie einen gültigen Reisepass; ob zusätzlich ein Visum erforderlich ist, hängt von den aktuellen Bestimmungen ab. Unsere Spezialisten informieren Sie bei der Beratung über den jeweils gültigen Stand.
Praktische Hinweise für unterwegs
Ausserhalb von Ulaanbaatar ist die Infrastruktur einfach: Viele Strecken führen über Naturpisten, die Distanzen sind gross, und Fahrzeiten sollten nicht unterschätzt werden. Üblich und empfehlenswert sind darum Reisen mit Fahrer und lokaler Reiseleitung. Übernachtet wird meist in Jurtencamps unterschiedlicher Komfortstufen, in der Hauptstadt stehen Hotels internationalen Zuschnitts zur Verfügung. Die Landeswährung ist der Tugrik; ausserhalb Ulaanbaatars sind Kartenzahlungen nicht überall möglich, etwas Bargeld ist deshalb praktisch.
Da das Wetter rasch wechseln kann, gehören Sonnen- und Windschutz ebenso ins Gepäck wie eine gut ausgestattete Reiseapotheke. Die Zeitverschiebung gegenüber der Schweiz beträgt je nach Jahreszeit rund sechs bis sieben Stunden.
Für wen sich Mongolei Ferien eignen
Die Mongolei ist ein Ziel für Reisende, die Natur, Weite und Ursprünglichkeit suchen und dafür gerne auf etwas Komfort verzichten. Wanderer, Fotografinnen und Fotografen, Reitbegeisterte und kulturell Interessierte kommen gleichermassen auf ihre Kosten – etwa bei Begegnungen mit Nomadenfamilien oder beim traditionellen Nationalfest Naadam, bei dem sich im Sommer alles um Ringkampf, Bogenschiessen und Pferderennen dreht.
Wer durchgehend gehobene Hotellerie und kurze Transfers erwartet, wählt am besten eine massgeschneiderte Route mit komfortablen Camps und genügend Zeit an den einzelnen Etappen. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre individuelle Mongolei Reise zusammen und beraten Sie persönlich zu Reisezeit, Routenwahl und Reisedauer.
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Direktverbindungen von der Schweiz aus gibt es leider nicht. Zumeist werden Flugverbindungen mit einem Stopp in Russland oder in Seoul angeboten.
Der Reisepass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein. Ein Visum ist für die Einreise in die Mongolei nicht notwendig, wenn die Reise nicht länger als 30 Tage dauert.
Ein ganz besonderes Erlebnis stellen Ferien mit Kindern in der Mongolei dar. Viele Hotels haben sich auf Reisende mit Kindern spezialisiert. Zu erleben und entdecken gibt es für die ganze Familie jede Menge. Die Einwohner sind sehr hilfsbereit und kinderfreundlich. Sie werden bei Ihrer Rundreise durch die Mongolei in der Regel auf fröhliche Gesichter treffen.
Die beste Reisezeit für die Mongolei sind die Sommermonate von Juni bis September. In dieser Zeit herrschen angenehm warme Temperaturen, die tagsüber zwischen 16°C und 32°C liegen. Juli und August gelten als die Hauptreisezeit, da die Landschaft dann besonders grün und voller Tiere ist.
Der Schamanismus prägt das Land noch heute. Der Kontakt zu den Geistern ist besonders bei der älteren Generation ganz tief verwurzelt. Der Buddhismus erfreut sich seit Jahren allerdings an einem regen Zuwachs. Lediglich rund sechs Prozent der Einwohner in der Mongolei sind Christen.
Als ein sehr sicheres Ferienland kann die Mongolei bezeichnet werden. Ohne Gefahr können sich die Touristen auch in den Abend- und Nachtstunden auf den Strassen bewegen.
- 1. 1.
- 8. - 11. 2.
- 8. 3.
- 1. 6.
- 11.-15. 7.
- 14. 11.
- 29. 12.
Die wichtigste Sprache in der Mongolei ist das Xalx-Mongolische. Im gesamten Land werden jedoch viele verschiedene Sprachen gesprochen. Zumeist werden Sie auch mit Englisch sehr weit kommen.
Nahezu unmöglich ist es, einen Mietwagen zu buchen. Fahrten mit einem Fahrer sind jedoch sehr kostengünstig.
Die Netzspannung im Land beträgt 220 Volt. An Strom gelangen Sie jedoch in den meisten Fällen nur in den Hotelanlagen. Im gesamten Land benötigen Staatsbürger aus der Schweiz einen Adapter.
Telefonate mit dem Handy sind in der Mongolei möglich. Dennoch sollten Sie sich im Vorfeld über die anfallenden Kosten erkundigen. Empfehlenswert ist der Kauf einer nationalen SIM-Karte.
Vor wenigen Jahren war Trinkgeld in der Mongolei unbekannt. Heute sieht das ein wenig anders aus. Kellner und Kofferträger freuen sich darüber.
In der Mongolei werden offene Rechnungen mit dem Tögrög beglich. Kreditkarten werden in den Städten und auch in den Hotels akzeptiert.
Im Land gibt es zwei Zeitzonen. Im westlichen Teil werden die Uhren um sieben Stunden vorgestellt und im östlichen Teil um acht Stunden.
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