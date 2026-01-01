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Peking, China

China Hotels vom Spezialisten

Hotels in bester Lage

Wenn Sie sich für China Rundreisen entscheiden, haben Sie sich für eine Fülle an einzigartigen Eindrücken entschieden. Ein solcher Aufenthalt bedeutet aber auch, dass Sie sich zum Teil auf sehr lange Wege einstellen müssen. Fernreisende schätzen nach einem Tag voller Highlights, dass sie sich in einem komfortablen Hotel zurückziehen können. Das Reich der Mitte bietet für jeden Geldbeutel eine passende Unterkunft. Von Hotels der Superlative und Extraklasse bis hin zu preiswerten Hotels ist alles zu finden.

Besonders in Städten wie Shanghai oder Hongkong können Sie aus einem umfangreichen Hotelangebot wählen. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen Ihnen unsere Fernost-Spezialisten sehr gern beratend zur Verfügung.

Hotels nach Regionen

Chengdu
Guilin
Hong Kong
Hainan
Kunming
Macau
Peking
Shanghai
Xian

Klavierklänge in der Lobby geniessen

Eine sehr gute Adresse ist das Mandarin Oriental Sanya, das sich auf der wunderschönen Insel Hainan befindet. Hier werden Ihre Ferienträume mit Sicherheit erfüllt. Geniessen Sie einen unbeschwerten und komfortablen Aufenthalt und lassen Sie sich vom exotischen Flair inspirieren. In der Hauptstadt Beijing sollten Sie sich das Luxushotel Aman at Summer Palace einmal genauer ansehen. Wenn es um Komfort und Exklusivität geht, sind Sie hier an der richtigen Adresse. Die Besichtigung der Stadt Hongkong sollte bei einer Reise durch China natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Ihnen fehlt noch eine geeignete Unterkunft? Im Hotel Peninsula können Sie den sanften Klavierklängen in der Lobby lauschen. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach allen verfügbaren Hotelangeboten.

Tee am Ufer des Huang Pu

Kulturelle Highlights bieten China Reisen auf alle Fälle. Vergessen Sie bei der Reiseplanung auch nicht die Millionenmetropole Shanghai. Sehr komfortable Zimmer finden Sie im Mandarin Oriental Pudong. Mit etwas Glück erhaschen Sie einen Blick auf den Huang Pu Fluss. Entspannung finden Sie in der Lobby mit einem leckeren Tee in den Händen.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Kultur

Entdecken Sie die Kulturschätze Chinas und bestaunen Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten.

Peking

Die Stadt der überwältigenden Bauwerke.

Shanghai

Zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen für China Reisen.

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