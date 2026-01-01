Trekking auf der Grossen Mauer ab Peking
Trekking auf der Grossen Mauer ab Peking
ab CHF 630.– / pro Person
ab/bis Peking
Highlights:
- Unesco Weltkulturerbe Qing Kaisergräber
- Ruhestätte von Kaiserinwitwe Cixi
- Wandern auf Chinas Wahrzeichen
- Wilde & restaurierte Mauerabschnitte
- Traumhafte Fernblicke
- Dörfer und Felder durchstreifen
- Mittagessen bei einer Bauernfamilie
- Sonnenuntergang bei der Grossen Mauer
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Peking - Östliche Qing Gräber - Jinshanling (M)
Sie verlassen das pulsierende Peking und fahren in rund zwei Stunden nach Zunhua, wo Sie die beeindruckenden Ostgräber der Kaiser aus der Qing Dynastie erwarten. Diese weitläufige Ruhestätte erstreckt sich über 78 Quadratkilometer und gehört zum Unesco Weltkulturerbe. Hier fanden fünf Kaiser sowie zahlreiche Kaiserinnen, Prinzen, Prinzessinnen und Konkubinen ihre letzte Ruhe, darunter auch die berühmte und zugleich umstrittene Kaiserinwitwe Cixi, eine der einflussreichsten Frauen der chinesischen Geschichte.
Ein Spaziergang führt Sie zu den prächtigen Grabstätten und kunstvoll gearbeiteten Steinfiguren, die über die Jahrhunderte hinweg ihre beeindruckende Schönheit bewahrt haben. Nach dem Mittagessen geht die Reise weiter nach Jinshanling, dem Startpunkt Ihrer morgigen Wanderung an einem der schönsten Abschnitte der Grossen Mauer.
2. Tag Jinshanling - Grosse Mauer - Gubeikou - Peking (F, M)
Während Ihres rund zehn Kilometer langen Trekkings (Wanderzeit ca. 4-5 Stunden) erleben Sie die imposante Architektur und Baukunst dieser endlos scheinenden Verteidigungsanlage hautnah. Die Beschaffenheit der Mauer wechselt anfangs zwischen restaurierten, sanft geschwungenen Wegen und steilen Treppenstufen. Von Wachturm zu Wachturm geniessen Sie spektakuläre Ausblicke auf die Mauer und die Landschaft. In Richtung Gubeikou wird die Mauer zunehmend wilder, zerklüfteter, unebener und manchmal sehr steil.
Stellenweise hat sich die Natur Teile des Bauwerks zurückerobert, sodass Sie einige Abschnitte abseits der Mauer durch das Hinterland über Felder wandern. Zur Mittagszeit erwartet Sie ein herzhaftes Essen bei einer einheimischen Bauernfamilie, bevor Sie sich auf den letzten Abschnitt der Wanderung begeben. Rechtzeitig zum Sonnenuntergang über der Grossen Mauer erreichen Sie Gubeikou - ein faszinierender Anblick. Anschliessend treten Sie, erfüllt von unvergesslichen Eindrücken dieses einzigartigen Bauwerks die Rückreise nach Peking an.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Hotel Peking
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 630.– / pro Person