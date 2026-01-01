Trekking auf der Grossen Mauer ab Peking

Die Grosse Mauer - das längste von Menschenhand geschaffene Bauwerk - zieht sich majestätisch über tausende Kilometer hinweg, schlängelt sich über Berge und Hügel und durchzieht das Land wie ein steinernes Band der Geschichte. Ein wahres Meisterwerk menschlicher Baukunst und ein absoluter Höhepunkt jeder China Reise. Während eines Trekkings können Sie dieses imposante Monument hautnah erleben. Die teilweise steilen und unebenen Wege erfordern zwar eine gute körperliche Fitness, doch die atemberaubenden Impressionen machen jede Anstrengung mehr als wett.

Neben der Grossen Mauer erwartet Sie ein Besuch der beeindruckenden Ostgräber der Qing Dynastie, eine kaiserliche Ruhestätte von historischer Bedeutung. Freuen Sie sich auf zwei unvergessliche Tage voller Geschichte, spektakulärer Natur und einzigartiger Momente.