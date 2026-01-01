1 . Tag Peking (M) Willkommen in Peking! Nach Ihrer Ankunft werden Sie von Ihrer Reiseleitung empfangen und in Ihr Hotel begleitet. Am Nachmittag machen Sie sich einen ersten Eindruck von den Sehenswürdigkeiten Pekings und besuchen dabei den Himmelstempel, der den Kaisern der Ming- und Qing-Dynastien als Gebets- und Opferstätte diente.

2 . Tag Peking & die Grosse Mauer (F, M) Der beeindruckende Sommerpalast, eingebettet in eine der schönsten Gartenanlagen Chinas, diente einst als Sommerresidenz der Kaiser. Nach dem Besuch des Palastes und einer kurzen Bootsfahrt auf dem Kunming See verlassen Sie die Stadt und machen sich auf den Weg zur Grossen Mauer bei Mutianyu, einem schönen Mauerabschnitt, wo sich das imposante Bauwerk über Berge und Täler zieht. Für den teilweise steilen Weg werden Sie mit herrlichen Impressionen entschädigt. Die Grosse Mauer, welche eine Länge von über 6’000 km aufweist, ist die grösste von Menschenhand gebaute Barriere der Welt. Sie erleben dieses Meister­werk bei Sonnen­unter­gang, wenn die meisten Be­sucher bereits wieder nach Peking zurückgekehrt sind. Auf dem Rückweg haben Sie Gele­gen­heit das «Vogel­nest», das von den Schweizer Star­architekten Herzog & de Meuron entworfene Olympia­stadion von 2008, von aussen zu foto­gra­fieren.

3 . Tag Peking (F, A) Heute erkunden Sie das Herz Pekings: den Tiananmen Platz, den «Platz des Himmlischen Friedens», wo sich auch die Mao Zedong Gedenkhalle befindet und die «Verbotene Stadt» mit dem Kaiserpalast, dem grössten Komplex der Welt aus klassischen Holzgebäuden. Die «Verbotene Stadt» war 490 Jahre lang die Residenz von 24 Ming- und Qing-Kaisern. Danach tauchen Sie in die traditionellen Hutong, die typischen, engen und verwinkelten Gassen in Pekings alten Wohnvierteln ein und erkunden das Quartier mit einer Rikscha. Hier leben die Einheimischen seit vielen Genera­tio­nen - ein ­interessanter Kontrast zum modernen Peking. Zum Abendessen wird Ihnen heute traditionelle Peking-Ente, eine der bekanntesten Spezialitäten Chinas, serviert.

4 . Tag Peking – Xining (F, M) Frühmorgens Transfer zum Flughafen Peking und früher Flug nach Xining, dem Ausgangspunkt der Tibet Bahn. Sie besuchen das Kumbum Kloster, welches im Jahre 1577 erbaut wurde und haben Gele­gen­heit zum Einkauf von Esswaren für die Zugfahrt. Am Nachmittag (oder frühen Abend) beginnt Ihr Zugabenteuer, es geht los mit der Qinghai-Tibet-Bahn in Richtung Lhasa auf das «Dach der Welt». Über­nachtung im Zug.

5 . Tag Lhasa Die rund 21-stündige Zugreise verläuft entlang einer der faszinierendsten Bahnstrecken der Welt. Sie ist ein technisches Meisterwerk und führt durch atemberaubend schöne Landschaften, über menschenleere Hochlandebenen und auf den über 5’000 m hohen Tang­gula Pass. Das vorbeiziehende Panorama ist einmalig. Ankunft in Lhasa und Transfer in Ihr Hotel. Lhasa, was auf Tibetisch «Ort der Götter» bedeutet, liegt auf 3’600 m ü. M., erhält über dreihundert Sonnentage pro Jahr und ist das Zentrum des tibetischen Buddhismus. Der Rest des Tages steht Ihnen für erste, eigene Erkundungen und Akklimatisation an die aussergewöhnliche Höhen­lage zur freien Verfügung.

6 . Tag Lhasa (F, M) Der weltberühmte Potala Palast, die einstige Winterresidenz des Dalai Lama, gilt als herausragendes Beispiel tibetischer Architektur. Die fast 1’000 Räume sind auf 13 Stockwerke verteilt und durch verwinkelte Treppen verbunden. Aufgrund des Besucheraufkommens ist die Besuchszeit während der Hochsaison auf eine Stunde limitiert. Am Nachmittag besuchen Sie den Jokhang Tempel, das heiligste Zentrum des tibetischen Buddhismus. Pilger aus allen Teilen des Landes kommen hierher, um den Tempel auf dem Pilgerweg Barkhor zu umrunden. Heutzutage haben sich rund um den Barkhor kleine Läden und Verkaufsstände angesiedelt, die von der Gebetsfahne bis zur Klangschale alles anbieten. Sie werden von der einzigartigen Stimmung beeindruckt sein. Ein Abstecher in eine Klinik für traditionelle tibetische Medizin rundet diesen spannenden Tag ab.

7 . Tag Lhasa (F, M) Sie fahren zum 1416 gegründeten Drepung Kloster, einer der bedeutendsten Klosterstätten Tibets. Es war einst das grösste und mächtigste seiner Art und eine politische Hochburg der Gelupka Schule. Hier befinden sich die Grabstupas von drei Dalai Lamas. Sie statten dann dem einzigen Nonnenkloster der Region mit seiner friedlichen Atmosphäre einen Besuch ab, ehe Sie am Nachmittag im Kloster Sera eintreffen, wo sie Hunderten Mönchen beim lebhaften Debattieren zuschauen dürfen.

8 . Tag Lhasa – Gyantse – Shigatse (F, M) Die rund siebenstündige Fahrt durch die spektakulären Landschaften des tibetischen Hochlands ist ein Erlebnis für sich: Sie reisen den Ufern des heiligen Yamdrok Sees entlang, dessen türkisfarbenes Wasser in starkem Kontrast zur kargen Landschaft steht und überqueren den Karo La Pass (5’050 m) in die fruchtbare Ebene von Gyantse, wo Sie das Kloster Pelkor Chöde und den Kumbum Chörten im ehemaligen Klosterbereich besuchen. Beide Bauwerke wurden während der chinesischen Invasion kaum zerstört und gehören zu den eindrucksvollsten Ge­bäuden Tibets. Anschliessend Weiterfahrt nach Shigatse, der zweitgrössten Stadt in Tibet.

9 . Tag Shigatse – Lhasa (F, M) Heute Morgen steht der unvergessliche Besuch der Klo­ster­stadt Tashilhunpo, dem «Berg des Glücks» und Sitz des Panchen Lama, an. Sie wurde im 15. Jahrhundert gegründet und seither ständig erweitert und ausgebaut. Mit rund sechshundert Mön­chen ist dieses Kloster heute eine der bedeutendsten buddhistischen Stätten und das aktivste Kloster in Tibet. Anschliessend bummeln Sie über einen lebhaften Markt, auf dem lokale Handwerkskunst zum Verkauf angeboten wird. Am Abend erfolgt die Rückfahrt im Schnellzug nach Lhasa.

10 . Tag Lhasa – Chengdu (F, M) Am Morgen erfolgt der Transfer zum Flughafen Lhasa, wo Sie sich von Ihrer tibetischen Begleitung verabschieden. Nach einem rund zweistündigen Flug erreichen Sie Chengdu, die Hauptstadt der Provinz Sichuan. Ihre Reiseleitung empfängt Sie und führt Sie zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, die in China für ihre entspannte und gemütliche Atmosphäre bekannt ist. Chengdu geniesst den Ruf, einen langsameren und weniger hektischen Lebensstil zu pflegen als viele andere chinesische Metropolen. Sie spazieren durch die historischen Gassen der für Südchina untypischen Hutong, die nach sorgfältiger Renovierung heute charmante Restaurants, beliebte Cafés und stilvolle Boutiquen beherbergen. Im beliebten Renmin Stadtpark tauchen Sie bei einer Tee Degustation in die Welt der lokalen Teekultur ein.

11 . Tag Chengdu – Leshan (F, M) Ein tierisches Erlebnis erwartet Sie im Panda Forschungs- und Aufzuchtzentrum. Hier können Sie die bezaubernden Pandabären aus der Nähe in einer ihrem Lebensraum angepassten Anlage bestaunen, ihr verspieltes Verhalten beobachten und Wissenswertes über diese bedrohte Tierart erfahren. Die Weiterreise führt Sie danach nach Leshan zum 71 Meter hohen «Grossen Buddha», einem Unesco Weltkulturerbe. Die kolossale Buddha Statue aus dem 8. Jahrhundert ist die grösste buddhistische Skulptur der Welt. Majestätisch thront sie über dem Zusammenfluss zweier Flüsse und fasziniert mit ihrer jahrhundertealten Geschichte. Während einer Bootsfahrt auf dem Min Fluss eröffnet sich Ihnen ein schöner Ausblick auf das monumentale Meisterwerk.

12 . Tag Leshan – Huangcunjing – Chengdu – Shanghai (F, M) Heute erwartet Bahn­liebhaber ein spezielles Erlebnis und eine Zeitreise der besonderen Art! Sie unternehmen eine rund siebzigminütige, abwechslungsreiche Fahrt mit einem Dampf­zug der historischen Jiayang Schmalspurbahn. Diese Bahn wurde ursprünglich für den Kohletransport aus den umliegenden Minen gebaut. Sie ist eine der wenigen Bahnstrecken, auf der Dampfzüge nicht nur dem touristischen Zweck, sondern teilweise auch noch als öffentliches Verkehrsmittel dienen. Ihre Bahnfahrt führt Sie durch malerische Landschaften, passiert Tunnel, schlängelt sich entlang steiler Felswände und vorbei an weiten Feldern. Unter­wegs haben Sie die Gelegenheit, auszusteigen und den fahrenden Dampfzug eindrucksvoll zu fotografieren. Nach Ihrer Ankunft in Huangcunjing wandern Sie durch die reizvolle Landschaft nach Bagou, wo Sie das Bergbaumuseum besichtigen und bei einem gemütlichen Bummel den kleinen Ort entdecken. Hier begegnen Sie auch noch Spuren der Industrierevolution sowie der Chinesischen Kulturrevolution aus den 1960er-Jahren. Rückfahrt mit dem Dampf­­zug nach Yuejin und Weiterfahrt zum Flughafen Chengdu für den Flug in die Ostküstenmetropole Shanghai.

13 . Tag Shanghai (F, M) Shanghai fasziniert mit seinem Zusammenspiel aus Vergangenheit und Zukunft, aus Tradition und Moderne. Vom 632 Meter hohen Shanghai Tower eröffnet sich Ihnen ein spektakulärer Blick auf die imposante Megastadt mit ihren enormen Ausmassen. Doch auch die andere Seite von Shanghai hat ihren Charme: bei einem Besuch der historischen Altstadt entdecken Sie die engen Gassen, traditionelle Handwerksläden, Teestuben und den mehr als vierhundert Jahre alten Yu Garten. Ihr Mittagessen lassen Sie sich in einer authentischen Garküche schmecken. Auf einem Spaziergang entlang der Uferpromenade «The Bund» erleben Sie die Stadt nochmals aus einer neuen Perspektive, bevor Sie während einer Bootsfahrt auf dem Huangpu Fluss die beeindruckende Skyline bestaunen können.

14 . Tag Shanghai (F) Ihre abwechslungsreiche China Reise klingt auf eine ganz besondere und rasante Weise aus: mit dem Maglev-Zug, der mit über 400 km/h auf atemberaubende Geschwindigkeit beschleunigt, fahren Sie zum Flughafen - ein Erlebnis, das modernste Technik und Fahrvergnügen vereint.