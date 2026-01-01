Chinas Kultur
Entdecken Sie Chinas unbeschreibliche Kultur
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Tradition & Kultur welche fasziniert
Die Prinzipien der traditionellen Chinesischen Medizin
Für die chinesischen Medizin-Traditionen interessiert man sich auch im modernen Europa. Auf China Reisen, besonders Rundreisen werden Sie in chinesischen Städten diesen traditionellen Arzneien, Methoden und Verfahren begegnen. Die Grundlagen der alten Heilkunst wurden bereits vor mehr als 2000 Jahren schriftlich festgehalten und dann stetig weiterentwickelt. Sie gründet sich auf die Lehren des Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus. Die fünf Säulen Arzneimitteltherapie, Akupunktur, Massage, Bewegung und Diätetik sollen zusammenwirken, damit die Lebensenergie Qi (Chi) fliessen kann und Yin und Yang in ein harmonisches Gleichgewicht gelangen.
Auch die in westlichen Ländern vermehrt angewandte chinesische Harmonielehre Feng Shui beschäftigt sich mit den Einflüssen von Natur und Umwelt auf das Gleichgewicht der Yin- und Yang-Energien.
Reisen zum Mond-Neujahrsfest
Das chinesische Neujahrsfest beziehungsweise Frühlingsfest findet am Neumond zwischen dem 20. Januar und dem 20. Februar statt. Zu diesem Anlass gibt es drei gesetzliche Feiertage. Tradition sind 15 Tage. Meistens nehmen sich die Berufstätigen frei, denn an diesen Tagen treffen sich auch die Familien, selbst wenn sie dazu weite Reisen zurücklegen müssen. Geschenke, bestimmte Speisen, Gedenken der Ahnen und zum Abschluss das Laternenfest gehören zum traditionellen Ablauf des Festes.
Chinesische Teekultur, Philosophie und Religiosität
Wenn Gäste ein Haus betreten, wird ihnen als Zeichen der Wertschätzung Tee serviert. Auch das Teegeschirr und das Zubehör sind von Bedeutung. Die chinesische Teekunst hat ihre Ursprünge bereits in der Tang-Dynastie (618 – 907). Sie wurde beständig weiterentwickelt und wird teilweise wieder in der Schule gelehrt. Das je nach Zubereitungsart belebende oder entspannende Getränk wird ohne Zusätze genossen. Die traditionelle Teekultur gilt als wichtiger Teil des kulturellen Erbes und der Lebensphilosophie der Chinesen.
Die chinesische Schrift kennt über 100.000 Schriftzeichen, im Alltag werden immerhin noch rund 4.000 Zeichen verwendet. Touristen werden in den Städten allerdings häufig Beschilderungen mit Laut-Transkriptionen lateinischer Buchstaben oder in englischer Sprache finden, mithilfe derer sie sich orientieren können. Informationen über alle wichtigen Dinge, die Sie zur Planung ihrer China-Reise benötigen sowie über Dinge, die Sie vor der Reise unbedingt wissen sollten, halten unsere China Spezialisten für Sie bereit.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere China-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Peking Reisen vom Spezialisten
- Shanghai Reisen vom Spezialisten
- China Sonderzug Golden Eagle vom Spezialisten
- Beste Reisezeit für China
- Guilin Reisen
- Yunnan, China
- Nützliche China Reiseinformationen
- China Rundreisen vom Spezialisten
- China Gruppenreisen vom Spezialisten
- China Bahnreisen vom Spezialisten
- China Hotels vom Spezialisten
- Tibet Reisen