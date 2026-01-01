Kaum ein Land ist für Urlauber so spannend wie China. Hier treffen Boomtowns auf jahrtausendealte Traditionen. China ist ein Land der Kontraste, das Reisende in seinen Bann zieht. Während Ihres China Urlaubs können Sie die hypermodernen Metropolen wie Shanghai und Beijing erkunden, ohne dabei die reiche Geschichte und Kultur des Landes zu übersehen, die in den zahlreichen Tempeln, Palästen und historischen Stätten lebendig bleibt. Ihre China Ferien bieten zudem die Möglichkeit, atemberaubende Naturlandschaften wie die Karstberge von Guilin oder die weitläufige Wüste Gobi zu entdecken.

Kulinarisch hat China ebenso viel zu bieten, von der raffinierten Pekingente bis hin zu den scharfen Aromen der Sichuan-Küche. Vergessen Sie nicht, die vielfältigen kulturellen Praktiken und Traditionen kennenzulernen, die von chinesischer Kalligraphie bis hin zu Teezeremonien reichen, um Ihren Aufenthalt im Reich der Mitte zu einer wirklich unvergesslichen Erfahrung zu machen. Mehr über Ihre Ferien im Reich der Mitte, erfahren Sie von unseren China Spezialisten.