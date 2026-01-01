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Potala Palast, Tibet

Tibet Gruppenreisen

Geführte Reisen in eine Welt der Mystik

Wahrscheinlich gibt es auf der ganzen Welt kein anderes Gebiet, um das sich so viele Geheimnisse ranken, wie die Region Tibet. Geführte Gruppenreisen durch Tibet machen diesen Urlaubstraum von vielen wahr: Eine kompetente Reiseleitung weist Sie in die Geheimnisse des tibetischen Hochlandes ein. Besuchen Sie die Hauptstadt Lhasa und lernen Sie mehr über Geschichte, Kultur, Religion und historische Bauwerke.

Tibet Reisen eignen sich besonders in Verbindung mit China Reisen. Lassen Sie sich von dieser Region voller Mystik begeistern. Unsere Spezialisten kennen sich aus und helfen Ihnen bei Planung und Durchführung einer Tibet Gruppenrundreise auf das Dach der Welt.

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