Peking Reisen vom Spezialisten

Höhepunkte in Peking und Umgebung

Im Zentrum liegt die Verbotene Stadt, der einstige Kaiserpalast mit seinen weitläufigen Höfen und Hallen, direkt am Platz des Himmlischen Friedens. Südlich davon erhebt sich der Himmelstempel, dessen runde Gebetshalle zu den bekanntesten Bauwerken Chinas zählt. Im Nordwesten der Stadt lädt der Sommerpalast mit dem Kunming-See und dem langen Wandelgang zu einem halbtägigen Ausflug ein. Ebenfalls lohnend sind der Lamatempel mit seiner grossen Buddha-Statue sowie der benachbarte Konfuziustempel.

Vor den Toren der Stadt wartet schliesslich die Grosse Mauer: Abschnitte wie Badaling oder das ruhigere Mutianyu sind in rund ein bis zwei Fahrstunden erreichbar und lassen sich gut als Tagesausflug einplanen.

Beste Reisezeit für Peking

Peking hat ein kontinentales Klima mit vier ausgeprägten Jahreszeiten. Als beste Reisezeit gelten der Frühling von etwa April bis Mai und der Herbst von September bis Oktober: Die Temperaturen sind dann angenehm mild, und gerade im Herbst zeigt sich die Stadt oft von ihrer klarsten Seite. Der Sommer ist heiss und feucht mit gelegentlichen Regenschauern, der Winter kalt und trocken – dafür präsentieren sich Tempel und Mauer dann deutlich ruhiger und bei Schnee besonders stimmungsvoll.

Praktische Hinweise für Ihre Peking Reise

Direktflüge ab der Schweiz erreichen Peking in gut zehn Stunden, die Zeitverschiebung beträgt je nach Jahreszeit sechs bis sieben Stunden. In der Stadt selbst kommen Sie mit dem dichten Metronetz zügig voran; für Ausflüge zur Grossen Mauer empfiehlt sich ein privater Transfer mit Fahrer. Englisch ist ausserhalb der internationalen Hotels nicht überall verbreitet – eine lokale Reiseleitung oder gut vorbereitete Unterlagen erleichtern den Alltag spürbar. Zu den aktuellen Einreisebestimmungen für Schweizer Gäste beraten Sie unsere Spezialisten gerne persönlich.

Für wen sich Peking Reisen eignen

Peking passt zu Kulturinteressierten, die Geschichte gerne vor Ort erleben, ebenso wie zu Erstbesuchern, die einen umfassenden Einstieg nach China suchen. Die Stadt lässt sich zudem gut mit weiteren Stationen kombinieren – etwa mit Xi'an und seiner Terrakotta-Armee, mit Shanghai oder mit einer Flussfahrt auf dem Yangtze. Auch Familien finden mit dem Besuch der Grossen Mauer, einer Rikschafahrt durch die Hutongs und Pekings vielfältiger Küche – allen voran der berühmten Peking-Ente – abwechslungsreiche Programmpunkte.

Gerne stellen unsere China Spezialisten Ihre individuelle Peking Reise zusammen, vom verlängerten Städteaufenthalt in der Hauptstadt bis zur grossen Rundreise durch das Reich der Mitte.