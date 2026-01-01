China Sonderzug Golden Eagle vom Spezialisten

Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie sich verwöhnen und geniessen Sie Ihre Bahnfahrt auf höchstem Niveau. Der Sonderzug Golden Eagle ist mit Abstand die luxuriöseste Variante, die legendäre Strecke der Transsibirischen Eisenbahn zu bereisen. Der elegante Sonderzug lässt punkto Komfort, Service und Verpflegung keine Wünsche offen und muss den Vergleich mit Hotels der Luxusklasse nicht scheuen.

Eine Sonderzugreise verbindet nostalgische Eisenbahnromantik mit dem Komfort einer rollenden Unterkunft: Während draussen endlose Weiten, Steppen und Gebirgszüge vorbeiziehen, geniessen Sie an Bord Ihre private Kabine, stilvolle Speisewagen und einen aufmerksamen Service. Klassische Routen führen dabei nicht nur von Moskau nach Wladiwostok, sondern auch über die mongolische Steppe und die Wüste Gobi bis nach Peking – unterwegs sorgen Ausflüge und Besichtigungen für eindrückliche Begegnungen mit Land und Leuten.

Diese Reiseform eignet sich für anspruchsvolle Entdecker, die grosse Distanzen bequem zurücklegen und mehrere Länder und Kulturen auf einer einzigen Reise erleben möchten – ohne täglich die Unterkunft zu wechseln. Als klassische Reisezeit gelten die Sommermonate, wenn die Tage lang sind und die Landschaften Sibiriens, der Mongolei und Chinas von ihrer freundlichsten Seite zeigen, was sie zu bieten haben. Gerne beraten Sie unsere China-Spezialisten persönlich zu Ihrer Sonderzugreise.