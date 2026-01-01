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Shanghai, China

Rundreise Shanghai

Auf Tuchfühlung mit der Boomstadt Shanghai

Shanghai entdecken ist wirklich etwas ganz Besonderes und wird für jeden Gast zum Höhepunkt. Bei Shanghai Rundreisen begegnen Sie einer faszinierenden Stadt, denn nirgendwo anders auf der ganzen Welt schiessen Wolkenkratzer derart schnell in die Höhe. Nicht ohne Grund heisst es, die Stadt ruhe niemals. Architekten aus der ganzen Welt konnten atemberaubende Fassaden erbauen, welche steinerne und gläserne Zeugnisse von Handel und Wandel sind. Dennoch gibt es an einigen Stellen Relikte der Vergangenheit, die sich in den Fluten des Huangpu spiegeln.

Besuchen Sie den Kaiserkanal, die Wasserdörfer, stolze Pagoden, geniessen Sie die Landschaften um Shanghai und besichtigen Sie die Nationalparks. Unsere Spezialisten kreieren Shanghai Rundreisen durch die chinesische Boomstadt und helfen Ihnen gern bei Auswahl einer passenden Reise.

Icon map4 Tage
Huang Shan - Der Gelbe Berg
ab CHF 1090.– / pro Person
ab/bis Shanghai
Highlights: Dorf Xidi - Unesco Weltkulturerbe, Seilbahnfahrt auf den Huang Shan, Wandern im Huang Shan Gebirge,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
Zauberhafte Wasserstädte & Gärten
ab CHF 1040.– / pro Person
ab/bis Shanghai
Highlights: Historische Wasserstadt Tongli, Bootstour durch alte Kanäle, Gartenstadt Suzhou am Kaiserkanal, Seide vom...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Kultur

Entdecken Sie die Kulturschätze Chinas und bestaunen Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten.

Peking

Die Stadt der überwältigenden Bauwerke.

Shanghai

Zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Reiseinformationen

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