Rundreise Shanghai
Auf Tuchfühlung mit der Boomstadt Shanghai
Huang Shan - Der Gelbe Berg
ab CHF 1090.– / pro Person
ab/bis Shanghai
Highlights: Dorf Xidi - Unesco Weltkulturerbe, Seilbahnfahrt auf den Huang Shan, Wandern im Huang Shan Gebirge,...
4 Tage / 3 Nächte
Zauberhafte Wasserstädte & Gärten
ab CHF 1040.– / pro Person
ab/bis Shanghai
Highlights: Historische Wasserstadt Tongli, Bootstour durch alte Kanäle, Gartenstadt Suzhou am Kaiserkanal, Seide vom...
3 Tage / 2 Nächte
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere China-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen