Korea Reisen
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Korea Reisen
Gruppenreisen - eine effektive Art Korea zu entdecken
Neben den eindrucksvollen Landschaften Koreas, begeistern auch die Metropolen des Landes. So ist zum Beispiel Seoul, die Hauptstadt Südkoreas ein sehr faszinierender Ort. Aber auch die am Meer gelegene Stadt Busan ist ein lohnendes Ziel, wenn Sie im Rahmen von Rundreisen in Korea unterwegs sind. Zahlreiche Tempel verleihen dem Land ein spirituelles Flair und sind auch interessante Besichtigungsobjekte. Sehr sehenswert ist beispielsweise der eindrucksvolle Tempel Golgulsa, in dessen Umfeld Sie Stille und Einsamkeit geniessen können.
Eine Besonderheit Koreas, der Sie an vielen Orten begegnen, ist das unter dem Namen Kimchi bekannte Nationalgericht des Landes. Diese aus fermentiertem Kohl bestehende Spezialität, ist aus der südkoreanischen Küche nicht wegzudenken und schmeckt sehr interessant. Auch wenn diese Delikatesse geschmacklich etwas gewöhnungsbedürftig ist, sollten Sie es nicht verpassen sie zu probieren.
Südkorea Reisen - ein einzigartiges Stück Asien erleben
Da sich Korea auf einer Halbinsel befindet, verfügt das Land über einen durchaus maritimen Charakter und viele Strände, von denen einige sehr einladend sind. Egal, ob Sie die Küsten am Japanischen Meer oder des auf der anderen Seite des Landes gelegenen Gelben Meeres erkunden, eine entspannte Zeit erwartet Sie. Aber auch das Landesinnere rund um die Hauptstadt, die an dem malerisch dahinfliessenden Han Fluss liegt, lockt mit vielen Highlights und Attraktionen. So ist beispielsweise der atemberaubende Gyeonbokgung Palace ein beliebtes Ziel für einen schönen Ausflug, auf dem Sie auch der Geschichte Koreas nahekommen.
Ein Land mit vielen Möglichkeiten
Wenn Sie im Rahmen von Südkorea Reisen auf der koreanischen Halbinsel unterwegs sind, können Sie in den Küstenregionen an vielen Orten Erholung und Entspannung finden. Insbesondere die Ferieninsel Jeju, die auch Jeju-do genannt wird, ist sehr malerisch und bietet Ihnen alles, was für einen Ort, an dem Sie sich ausruhen möchten, wichtig ist. In der Hauptstadt der Insel, Jeju-si können Sie herrliche Spaziergänge unternehmen und eine Gegend von Korea geniessen, in der sehr viele Koreaner ihre Ferien verbringen und die auch als Hochzeitsinsel gilt.
Gut vorbereitet nach Korea
Sie möchten tiefer in das Reiseziel eintauchen? Auf unserer Seite Südkorea Highlights stellen wir Ihnen die schönsten Seiten der Halbinsel vor – von der Millionenmetropole Seoul bis zu hohen Gebirgen, grünen Tälern und tiefen Wäldern.
Praktische Hinweise zu Anreise, Einreisebestimmungen sowie Reisezeit und Klima haben wir in den Korea Reiseinformationen für Sie zusammengestellt – ideal für die Planung Ihrer Korea Reise.
Südkorea Highlights
Südkorea – unser Geheimtipp für Asienliebhaber
Von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul über Busan, die zweitgrösste Stadt des Landes, von den bezaubernden Stränden auf der Trauminsel Jeju-do bis zu den unzähligen buddhistischen Tempelanlagen: Reisen nach Südkorea strotzen geradezu vor einer Vielfalt an Kultur, Natur und aufregenden Megacitys. Dennoch ist Südkorea als Reiseziel noch kaum bekannt und ein wahrer Geheimtipp für Asienliebhaber.
Reisetipps für Städtetrips
Ein begehrtes Ziel bei Rundreisen durch Südkorea ist immer die wunderschöne und schillernde Hauptstadt Seoul. Und dieser sollten Sie ruhig einige Tage widmen, denn hier können Sie sich Zeit für Kultur nehmen und einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Südkorea besichtigen. Dazu gehören die fünf grossen Paläste, die während der Joseon-Dynastie errichtet wurden. Der Gyeongbokgung, der älteste Palast aus dem 14. Jahrhundert, zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. Seoul ist aber auch für seine Ausgehviertel, Märkte und Restaurants bekannt.
Hier sitzen Sie in gemütlichen Teehäusern oder besichtigen das traditionelle Dorf Bukchon am nördlichen Stadtrand. Reisen nach Südkorea können Sie mit einem Ausflug nach Busan bereichern. Die zweitgrösste Stadt des Landes liegt am Japanischen Meer und ist für den besten Fisch Südkoreas bekannt. Für die einzigartige Atmosphäre sind auch die quirligen Street-Food-Märkte, die atemberaubenden Tempelanlagen und der Haeundae Beach, einer der schönsten Strände des Landes, verantwortlich.
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