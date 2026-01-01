Was Tibet auszeichnet

Das "Dach der Welt" verbindet grandiose Hochgebirgslandschaften mit einer tief verwurzelten buddhistischen Kultur. In Lhasa, der auf rund 3600 Metern gelegenen Hauptstadt, thront der Potala-Palast über der Altstadt, während Pilger im Jokhang-Tempel und auf dem Barkhor ihre Runden drehen. Ausserhalb der Stadt warten bedeutende Klöster wie Sera und Drepung, der türkisblaue Yamdrok-See sowie auf längeren Routen Shigatse mit dem Kloster Tashilhunpo und der Blick auf den Mount Everest von der tibetischen Nordseite.

Beste Reisezeit für Tibet

Als beste Reisezeit gelten die Monate April bis Oktober. Im Frühling und Herbst ist die Fernsicht auf die Gipfel des Himalaya meist am klarsten, die Tage sind sonnig und die Temperaturen angenehm. Der Sommer bringt etwas mehr Niederschlag, die Regenmengen bleiben auf dem Hochplateau jedoch moderat, und die Landschaft zeigt sich dann besonders grün. Der Winter ist kalt, einzelne Strassen und Pässe können dann unpassierbar sein; Lhasa selbst bleibt dank vieler Sonnenstunden aber auch in dieser Zeit bereisbar.

Rechnen Sie das ganze Jahr über mit grossen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht – warme Kleidung im Zwiebelprinzip gehört in jedes Gepäck, ebenso konsequenter Sonnenschutz, denn die UV-Strahlung ist in dieser Höhe sehr stark.

Höhe und Akklimatisierung

Der wichtigste Tibet Reisetipp betrifft die Höhe: Gönnen Sie Ihrem Körper nach der Ankunft in Lhasa zwei bis drei ruhige Tage zur Anpassung, bevor Sie höher gelegene Regionen besuchen. Trinken Sie viel, verzichten Sie in den ersten Tagen auf Alkohol und grosse Anstrengung, und planen Sie das Programm bewusst locker. Eine gute Reiseroute steigt langsam an – etwa von Lhasa über Gyantse und Shigatse in Richtung Everest-Region. Personen mit Herz- oder Kreislauferkrankungen besprechen die Reise am besten vorgängig mit ihrem Arzt.

Einreise und Permits

Für Tibet genügt das chinesische Visum allein nicht: Zusätzlich ist ein Tibet-Permit erforderlich, das nur über eine registrierte Agentur beantragt werden kann. Individualreisen ohne Begleitung sind nicht möglich – Sie bereisen Tibet stets mit lokalem Guide und organisiertem Transport. Für die Anreise bieten sich Flüge über chinesische Städte wie Chengdu an oder die spektakuläre Fahrt mit der Tibet-Bahn, die über das Hochplateau nach Lhasa führt. Unsere Spezialisten kümmern sich um Permit, Guide und die passende Routenwahl.

Für wen sich Tibet eignet

Tibet passt zu Reisenden, die Kultur und Natur verbinden möchten und bereit sind, sich auf ein einfacheres Komfortniveau und die Besonderheiten der Höhe einzulassen. Wer sich für den Buddhismus interessiert und Landschaften von archaischer Weite schätzt, wird hier reich belohnt. Für Familien mit kleinen Kindern ist die Höhe hingegen nur bedingt geeignet. Kombinieren lässt sich Tibet ideal mit weiteren Etappen in China oder – je nach Route – mit Nepal.