Hilfreiche Tibet Reisetipps
Ihre Tibet Reise vom Spezialisten
Was Tibet auszeichnet
Das "Dach der Welt" verbindet grandiose Hochgebirgslandschaften mit einer tief verwurzelten buddhistischen Kultur. In Lhasa, der auf rund 3600 Metern gelegenen Hauptstadt, thront der Potala-Palast über der Altstadt, während Pilger im Jokhang-Tempel und auf dem Barkhor ihre Runden drehen. Ausserhalb der Stadt warten bedeutende Klöster wie Sera und Drepung, der türkisblaue Yamdrok-See sowie auf längeren Routen Shigatse mit dem Kloster Tashilhunpo und der Blick auf den Mount Everest von der tibetischen Nordseite.
Beste Reisezeit für Tibet
Als beste Reisezeit gelten die Monate April bis Oktober. Im Frühling und Herbst ist die Fernsicht auf die Gipfel des Himalaya meist am klarsten, die Tage sind sonnig und die Temperaturen angenehm. Der Sommer bringt etwas mehr Niederschlag, die Regenmengen bleiben auf dem Hochplateau jedoch moderat, und die Landschaft zeigt sich dann besonders grün. Der Winter ist kalt, einzelne Strassen und Pässe können dann unpassierbar sein; Lhasa selbst bleibt dank vieler Sonnenstunden aber auch in dieser Zeit bereisbar.
Rechnen Sie das ganze Jahr über mit grossen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht – warme Kleidung im Zwiebelprinzip gehört in jedes Gepäck, ebenso konsequenter Sonnenschutz, denn die UV-Strahlung ist in dieser Höhe sehr stark.
Höhe und Akklimatisierung
Der wichtigste Tibet Reisetipp betrifft die Höhe: Gönnen Sie Ihrem Körper nach der Ankunft in Lhasa zwei bis drei ruhige Tage zur Anpassung, bevor Sie höher gelegene Regionen besuchen. Trinken Sie viel, verzichten Sie in den ersten Tagen auf Alkohol und grosse Anstrengung, und planen Sie das Programm bewusst locker. Eine gute Reiseroute steigt langsam an – etwa von Lhasa über Gyantse und Shigatse in Richtung Everest-Region. Personen mit Herz- oder Kreislauferkrankungen besprechen die Reise am besten vorgängig mit ihrem Arzt.
Einreise und Permits
Für Tibet genügt das chinesische Visum allein nicht: Zusätzlich ist ein Tibet-Permit erforderlich, das nur über eine registrierte Agentur beantragt werden kann. Individualreisen ohne Begleitung sind nicht möglich – Sie bereisen Tibet stets mit lokalem Guide und organisiertem Transport. Für die Anreise bieten sich Flüge über chinesische Städte wie Chengdu an oder die spektakuläre Fahrt mit der Tibet-Bahn, die über das Hochplateau nach Lhasa führt. Unsere Spezialisten kümmern sich um Permit, Guide und die passende Routenwahl.
Für wen sich Tibet eignet
Tibet passt zu Reisenden, die Kultur und Natur verbinden möchten und bereit sind, sich auf ein einfacheres Komfortniveau und die Besonderheiten der Höhe einzulassen. Wer sich für den Buddhismus interessiert und Landschaften von archaischer Weite schätzt, wird hier reich belohnt. Für Familien mit kleinen Kindern ist die Höhe hingegen nur bedingt geeignet. Kombinieren lässt sich Tibet ideal mit weiteren Etappen in China oder – je nach Route – mit Nepal.
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Von Zürich oder Genf kommen Sie mit Zwischenstopp in Beijing oder Schanghai mehrmals wöchentlich nach Tibet. Besonders empfehlenswert ist auch die Anreise von Kathmandu aus. Hierbei überfliegen Sie den Himalaja.
Für die Einreise nach Tibet benötigen Sie neben einem mindestens sechs Monate gültigem Pass ein China-Visum mit Tibet-Genehmigung und zwei Passfotos. Die Einreisebestimmungen ändern sich regelmässig.
Aufgrund der ungewohnten Höhenlagen und den damit verbundenen Reisestrapazen, ist eine Tibet Reise nicht für Kinder geeignet.
Kühle, kurze Sommer wechseln sich in Tibet mit kalten, langen Wintern ab. Eine Reise ist besonders zwischen April und Oktober empfehlenswert. Zwischen Mai und September ist jedoch die Gefahr von starken Regengüssen gross. Im Juli und August ist der Norden Tibets am reizvollsten.
Heute herrscht der tibetanische Buddhismus in dem Land vor. Darüber hinaus leben hier einige Katholiken und Muslime.
Tibet als Reiseland ist sicher. Von Strassenhändlern sollten Sie sich fernhalten, da hier Trickbetrug und Taschendiebstahl vorkommen. Ausserdem geht von starken Regengüssen und Erdrutschen Gefahr aus. Informieren Sie sich rechtzeitig vor Ihrem Reiseantritt über die nötigen Impfungen für Tibet Ferien.
- 9. Februar: Losar – Tibetisches Neujahr
- 15. Februar: Parinirvana – Befreiung Buddhas
- 22. Februar: Magha Puja – Tag der Wunder und Theravada-Fest
- 21. und 22. Mai: Vesakh – Geburt und Erleuchtung Buddhas
- 6. August: Tschökor Dütschen – Erste Unterweisung Buddhas
- 20. November: Lhabab Dütschen – Herabstieg Buddhas
- 23. Dezember: Tsongkhaba Tag – Gründung der Tradition "Gelug"
Tibet gehört zu den höchstgelegenen Ländern der Welt. Um der drohenden Höhenkrankheit Einhalt zu gebieten, sollten Sie viel trinken, Medikamente und Alkohol meiden und viele Kohlenhydrate zu sich nehmen.
Sechs Millionen Tibeter sprechen die tibeto-birmanische Sprache Tibetisch. Darüber hinaus werden verschiedene Dialekte gesprochen.
Die meisten Touristen bewegen sich in Tibet im Bus fort. Da Taxifahrer kaum Englisch verstehen, sollte man sich das Reiseziel vor der Taxifahrt auf chinesisch aufschreiben lassen. Besonders eindrucksvoll ist die knapp 900 Kilometer lange Autobahn zwischen Llasa und Kathmandu.
Die Netzspannung beträgt, wie auch in China, 220 Volt bei 50 Hertz. Da jedoch die Schweizer Stecker nicht zu tibetischen Steckdosen passen, benötigen Sie einen Weltadapter.
Das tibetische Handynetz ist vor allem in grösseren Städten gut ausgebaut. Wer in die Schweiz telefonieren möchte, sollte sich eine lokale SIM-Karte zulegen. Die Telefonzellen des Landes funktionieren nur bei lokalen Verbindungen. Festnetztelefonie ins Ausland funktioniert beispielsweise in grossen Hotels.
Trinkgeld ist bis heute in Tibet eher unüblich. Für Dienstleistungen, einen Chauffeur oder Guide sollten Sie jedoch einige Renminbi täglich bereit halten.
Der Renminbi Yuan ist die Währung in Tibet. In Banken werden vornehmlich US-Dollar gewechselt. Kreditkarten werden lediglich in der Hauptstadt Llasa akzeptiert.
Im Winter ist die tibetanische Zeit der schweizerischen um sieben, im Sommer um sechs Stunden voraus
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