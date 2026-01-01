China aktiv erleben ab Peking
China aktiv erleben ab Peking
ab CHF 3890.– / pro Person
ab Peking bis Hong Kong
Highlights:
- Alt & Neu in Peking
- Wandern auf der Grossen Mauer
- Fahrt im Nachtzug nach Xi'an
- Antike Krieger aus Ton
- Velotour auf Xi’ans Stadtmauer
- Entspanntes Flair von Chengdu
- Zu Besuch bei den Pandas
- Weltkulturerbe: Buddha von Leshan
- Wandern am heiligen Emei Shan
- Traditionelles Dorfleben der Zhuang
- Longshengs malerische Reisterrassen
- Flossfahrt auf dem Yulong Fluss
- Idyllische Velotour bei Yangshuo
- Fahren im Hochgeschwindigkeitszug
12 Tage / 11 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Peking (M)
Nach Ihrer Ankunft in Peking erfolgt der Transfer zu Ihrem Hotel. Nachmittags besichtigen Sie den Sommerpalast, welcher als Sommerresidenz für den Kaiser diente, gefolgt von einer kurzen Bootsfahrt auf dem Kunming See sowie einem Spaziergang auf der beliebten, autofreien Qianmen Strasse mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten.
2. Tag Peking (F, M)
Am Vormittag fahren Sie ca. 2 ½ Stunden zur Grossen Mauer bei Jinshanling. Im Originalzustand aus der Ming Dynastie erhalten, begeistert dieser Teil der Mauer mit seinen mächtigen Wachtürmen und der wunderbaren Landschaft. Hier ist die Mauer teilweise sehr steil und nicht renoviert, was den ursprünglichen Charakter des Bauwerkes hervorhebt. Abseits des Massentourismus erleben Sie die Faszination der Grossen Mauer bei einer rund dreistündigen Wanderung. Mittagessen in lokalem Restaurant am Fusse der Mauer.
3. Tag Peking - Xian (F, M, A)
Nach dem Frühstück besichtigen Sie den imposanten Himmelstempel, der den Ming- und Qing-Kaisern als Gebets- und Opferstätte diente. Im Tempelgarten können Sie den Rentnern beim Tai Chi und Kung Fu zusehen – ein ganz besonderer Einblick ins tägliche Leben Pekings. Nach dem Besuch einer Emailfabrik erkunden Sie mit einer Rikscha die Hutongs, die typischen, alten Wohnviertel Pekings und gelangen danach über den Tiananmen Platz («Platz des Himmlischen Friedens»), wo sich auch die Mao Zedong Gedenkhalle befindet, in die «Verbotene Stadt» mit dem Kaiserpalast, dem grössten Komplex der Welt aus klassischen Holzgebäuden.
Die «Verbotene Stadt» war 490 Jahre lang die Residenz von 24 Ming- und Qing-Kaisern. Abends erwartet Sie ein typisches Pekingenten Abendessen, danach erfolgt die Weiterreise im Nachtzug nach Xian.
4. Tag Xian (F, M)
Am Morgen treffen Sie in Xian ein und fahren im Anschluss an das Frühstück zur berühmten archäologischen Stätte der Qin Terrakotta Armee mit den über 6’000 lebensgrossen Terrakotta-Kriegern und -Pferden, welche in der Schlachtordnung der damaligen Zeit formiert sind. Nachmittags folgt die Besichtigung der Stadt Xian von der alten Stadtmauer herab, auf welcher Sie eine rund 1 ½-stündige Velotour unternehmen. Anschliessend werden Sie zum muslimischen Strassenmarkt gebracht, wo es viele Essensstände zu erkunden gibt. Der Rückweg zu Ihrem Hotel erfolgt in Eigenregie.
5. Tag Xian - Chengdu (F, M)
Mit dem Hochgeschwindigkeitszug reisen Sie in rund drei Stunden von Xian nach Chengdu und erkunden anschliessend einige Sehenswürdigkeiten der aufstrebenden Hauptstadt der Provinz Sichuan. Dazu zählen der beliebte Renmin Stadtpark, eine Lackwarenfabrik und die für Südchina atypischen Hutongs, wo sich heutzutage, nach sorgfältigen Renovationen, viele Restaurants, populäre Cafés und Boutiquen befinden.
6. Tag Chengdu - Leshan - Emei Shan (F, M)
Im «Panda Research & Breeding Centre» werden die vom Aussterben bedrohten Pandabären geschützt. Am Morgen, wenn sie besonders aktiv sind, können sie beim Bambusfrühstück beobachtet werden. Anschliessend Fahrt zum 71 m hohen «Grossen Buddha» von Leshan, welcher unter Unesco Schutz steht. Die kolossale Buddha Statue aus dem 8. Jahrhundert ist die grösste buddhistische Skulptur der Welt. Während einer Bootsfahrt geniessen Sie einen herrlichen Ausblick. Weiterfahrt nach Baoguo, beim Berg Emei, wo Sie das Baoguo Kloster, ein altes buddhistisches Kloster, besuchen.
7. Tag Emei Shan - Chengdu - Guilin (F, M)
Seit dem 6. Jahrhundert gilt der Emei Berg als einer der vier wichtigsten buddhistischen Berge Chinas. Mit der Gondelbahn geht es hoch zur gut erhaltenen Wannian Tempelanlage (1’020 m ü. M.) und anschliessend zu Fuss durch wunderbare Kieferwälder (ca. 3 Stunden) via den Qingyin Pavillon hinunter zum Wuxiangang Kloster. Rückfahrt nach Chengdu und abends Flug nach Guilin im Süden Chinas.
8. Tag Guilin - Longsheng (F, M, A)
Die Autofahrt von Guilin nach Longsheng dauert rund 2 ½ Stunden. Die Region Longsheng ist bekannt für ihre Reisterrassen, welche zu den grössten zusammenhängenden ihrer Art gehören. Nach dem Spaziergang in einem Dorf der Zhuang Volksgruppe, wo Sie eine Brennerei und alte Wohnhäuser sehen, wandern Sie rund eine Stunde bergauf zu Ihrem Hotel in Ping An, einem Dorf inmitten der Reisterrassen gelegen, welche Sie am Nachmittag erkunden werden. Die in der Abendröte glitzernden Reisfelder entführen einem in eine andere Welt, die zum träumen einlädt.
9. Tag Longsheng - Guilin (F, M, A)
Auf einer vierstündigen Wanderung auf kleinen Pfaden kommen Sie an gepflegten Reisterrassen vorbei und können dabei immer wieder die herrliche Panoramasicht geniessen. Nachmittags fahren Sie zurück nach Guilin und besichtigen die riesige «Schilfrohrflötenhöhle» mit ihrer farbigen Beleuchtung sowie den Berg Fubo.
10. Tag Guilin - Yangdi - Xing Ping - Yangshuo (F, M)
Auf einer rund sechsstündigen Wanderung von Yangdi nach Xing Ping dem Lijiang Fluss entlang schweift Ihr Blick über ungewöhnliche Felsformationen, bambusgesäumte Ufer, Fischer in ihren kleinen Booten und malerische Ansiedlungen – überall lauern Fotosujets! Am Abend, sofern es nicht regnet, findet am Fluss die gigantische Show «Impression Liu Sanjie» mit über 600 Teilnehmern und Tanzdarbietungen ethnischer Minderheiten statt, die Sie nicht versäumen sollten (gegen Gebühr; zahlbar vor Ort) – bitte fragen Sie Ihre Reiseleitung.
11. Tag Yangshuo (F, M)
Nach einer einstündigen Velotour durch die herrliche Landschaft erreichen Sie den Yulong Fluss und unternehmen dort eine gemütliche Fahrt auf dem Bambusfloss. Danach geht es mit dem Auto zum Mondberg und nach dem Mittagessen weiter zum Berg «Xiang Gong Shan», welcher als bestes Fotosujet am Lijiang Fluss gilt. Geniessen Sie die spektakuläre Aussicht auf die eindrückliche Landschaft!
12. Tag Yangshuo - Guangzhou - Hong Kong (F, M)
Transfer zum Bahnhof von Yangshuo. Im Schnellzug erreichen Sie in zwei Stunden die Stadt Guangzhou. Während einer Stadtrundfahrt besichtigen Sie unter anderem den Ahnentempel der Familie Chen sowie den Qingpinglu Markt. Mit dem Schnellzug gelangen Sie abschliessend in weniger als einer Stunde nach Hong Kong, wo diese Reise abends am Bahnhof West Kowloon endet.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittel- & Erstklasshotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Flughafen Peking bis Bahnhof Hong Kong
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Bahnfahrten in der bequemen «Soft Seat/Sleeper» Klasse, 4er-Abteil im Nachtzug
- Inlandflug in Economy Class
- Sämtliche Eintrittsgelder
- Visum für China
Preise
12 Tage / 11 Nächte ab CHF 3890.– / pro Person