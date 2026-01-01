Tibet Trekkings
Im Einklang mit der Natur
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Bereit für den Aufstieg?
Tibet Ferien - ein grossartiges Erlebnis für Naturfreunde
Das Hochland von Tibet ist ein Terrain, welches aufgrund seiner Besonderheit auch angemessen erkundet werden sollte. Eine stilvolle Art und Weise in diesem von einer schönen Natur umgebenen Gebiet unterwegs zu sein, sind Wanderungen, auf denen Sie von Yaks und ihren Hirten begleitet werden. Wenn Sie gemeinsam mit erfahrenen Begleitern und einer Schar Rinder durch das tibetanische Hochland ziehen, ist die spektakuläre Bergwelt des Himalajas zum Greifen nah.
Freuen Sie sich auf ein entschleunigendes Erlebnis im Schatten so berühmter Gipfel wie dem Mount Everest, dem Cho Oyu und dem Makalu, welche allesamt über 8.000 Meter hoch sind.
Trekking mit Yaks
Aufgrund der Anwesenheit der Yaks brauchen Sie sich auf Trekkingtouren in Tibet keine Gedanken darüber zu machen, wie Sie Ihre Ausrüstung transportieren. Denn die schon seit Jahrhunderten als Lasttiere genutzten Rinder der Region sind es gewohnt mit schweren Gegenständen auf dem Rücken durch die Bergwelt Tibets zu zuckeln. Schon nach kurzer Zeit werden Sie den ausgeglichenen Charakter dieser gemütlichen Geschöpfe zu schätzen wissen und die enge Bindung der Hirten zu ihren Tieren verstehen.
Tibet - eine Welt für sich
Da Trekkings durch Tibet auch körperlich recht anspruchsvoll sind, was vor allem an der Höhe von teilweise über 5.000 Metern liegt, in welcher sie sich abspielen, sollten Sie gut trainiert sein um, an diesem einzigartigen Erlebnis teilzunehmen. Egal, ob Sie in der Gegend des Qinghai-Plateaus unterwegs sind oder rund um den Berg Doya Ri die Gebirgswelt der Umgebung geniessen, Tibet Ferien sind eine grandiose Gelegenheit für Sie, zu zeigen, was in Ihnen steckt.
Ursprünglich, charmant und einzigartig so präsentiert sich Tibet, welches darüber hinaus über Landschaften verfügt, die in dieser Form nur in wenigen Gebieten der Erde vorkommen. Ein weiterer Grund, warum Tibet so attraktiv ist, hängt unmittelbar mit der Freundlichkeit seiner Bewohner zusammen, die sich sehr darüber freuen, wenn Besucher Interesse an den Naturschönheiten Tibets zeigen. Diese Mischung Natur, Kultur und Gastfreundschaft macht Tibet zu einem besonderen Wohlfühlort.
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