Beschreibung

Einleitung Das komfortable Hotel liegt im Herzen von Yau Ma Tei, einem authentischen Stadtteil Kowloons und punktet mit modernen Zimmern und einem attraktiven Preis.

Lage Attraktiv im Stadtteil Yau Ma Tei, mitten in Kowloon gelegen, wenige Meter von der Yau Ma Tei MTR Station entfernt. Viele beliebte Orte, wie der Ladies‘ Market, Temple Street Night Market sowie zahlreiche Restaurants, Bars und Geschäfte sind gut zu Fuss erreichbar.

Angebot Das Restaurant «The Balcony» bietet traditionell kantonesisches und das «Amazing» köstliche thailändisches Gerichte an. Das «City Café» dagegen überzeugt mit internationale Favoriten in Buffetform. Bäckerei mit frischem Gebäck, Kaffee und Säften.