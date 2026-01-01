The Cityview Hotel
Hong Kong
Beschreibung
Einleitung
Das komfortable Hotel liegt im Herzen von Yau Ma Tei, einem authentischen Stadtteil Kowloons und punktet mit modernen Zimmern und einem attraktiven Preis.
Lage
Attraktiv im Stadtteil Yau Ma Tei, mitten in Kowloon gelegen, wenige Meter von der Yau Ma Tei MTR Station entfernt. Viele beliebte Orte, wie der Ladies‘ Market, Temple Street Night Market sowie zahlreiche Restaurants, Bars und Geschäfte sind gut zu Fuss erreichbar.
Angebot
Das Restaurant «The Balcony» bietet traditionell kantonesisches und das «Amazing» köstliche thailändisches Gerichte an. Das «City Café» dagegen überzeugt mit internationale Favoriten in Buffetform. Bäckerei mit frischem Gebäck, Kaffee und Säften.
Zimmer
Die 422 Zimmer verteilen sich je Zimmerkategorie auf ein Gebäude. Die kompakten Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Bad mit Badewanne oder Regendusche.
Premier: 2023 renoviert, freundlich eingerichtet, 13-15 m² gross und in den Etagen 6-13 gelegen.
Premier Plus: ebenfalls 2023 renoviert, geschmackvoll und modern eingerichtet, 20-22 m² grosse Zimmer in den Etagen 10-23 gelegen.
Premier: 2023 renoviert, freundlich eingerichtet, 13-15 m² gross und in den Etagen 6-13 gelegen.
Premier Plus: ebenfalls 2023 renoviert, geschmackvoll und modern eingerichtet, 20-22 m² grosse Zimmer in den Etagen 10-23 gelegen.
ab CHF 88.– / pro Person
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