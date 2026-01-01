Durch die Wüste Gobi nach China ab Ulan Bator

1 . Tag Ulan Bator Auf einer halbtägigen Stadtrundfahrt besuchen Sie einige Highlights der mongolischen Hauptstadt wie den Sukhbaatar Square und das Nationalmuseum. (M, A)

2 . Tag Terelj Nationalpark Sie reisen zum Terelj Nationalpark, welcher unweit von Ulan Bator liegt. Dort angekommen, besuchen Sie nach dem Mittagessen den Schildkröten Felsen und den Aryapala Meditations Tempel. Beim Besuch einer Nomadenfamilie haben Sie die Möglichkeit, mehr über deren tägliches Leben zu erfahren. (F, M, A)

3 . Tag Baga Gazriin Chuluu Sie fahren weiter zur Felsformation Baga Gazriin Chuluu. Bei den Granitformationen werden Sie eine kleine Wanderung unternehmen, während derer Sie auf die verschiedenen Arten der mongolischen Schrift treffen, welche in die Felsen eingraviert sind. (F, M, A)

4 . Tag Ikh Gazriin Chuluu Ihre Reise führt weiter zu den felsigen Bergen Ikh Gazriin Chuluu, welche sich über zirka 20 Kilometer ausbreiten. Hier gibt es viele Geschichten über die Menschen, die einmal hier gelebt haben oder hier in den Höhlen versteckt wurden. Die Gegend ist auch das Zuhause von vielen wilden Tieren. (F, M, A)

5 . Tag Naturreservat Ikh Nart Heutiges Ziel ist das 66'000 Hektar grosse Naturreservat Ikh Nart, welches in der Ostgobi liegt. Die Landschaft ist geprägt vom Grasland und der Halbwüstensteppe. Hier lebt eine der letzten verbleibenden Populationen der Argali-Schafe. Sie unternehmen eine kleine Wanderung um die Umgebung und die darin lebenden Tiere zu beobachten. (F, M, A)

6 . Tag Kloster Khamriin Khiid Am frühen Morgen fahren Sie zum Museum Danzanravjaa. Hier wird das Leben des bekannten mongolischen Schriftstellers Noyon Khutagt Danzanravjaa gewürdigt. Anschliessend besuchen Sie die Höhle, wo der Mönch für 108 Tage meditiert hat. Danzanravjaa etablierte in den 1820er Jahren das Khamriin Khiid Kloster, welches ein wichtiges Zentrum für die buddhistische Rote Sekte war. Geniessen Sie einen Spaziergang durch den roten Sand der Wüste Gobi bevor Sie nach Sainshand fahren. (F, M, A)

7 . Tag Weiterreise Nach dem Marktbesuch und dem Mittagessen Transfer zum Bahnhof, von wo aus Sie nach Peking weiterreisen können. (F, M)