Beschreibung

Einleitung Den Gästen steht ein kleines Fitnesscenter zur Verfügung. Ein «Laundry-Corner» mit Waschmaschinen und Tumbler runden das Angebot ab.

Lage Zentrale Lage, nur wenige Schritte von der Fuss­gän­ger­­­zone der Wangfujing Strasse und einer U-Bahn­sta­tion entfernt. Die «Verbotene Stadt» und der Tiananmen Platz sind gut zu Fuss erreichbar. Die Transferzeit zum Flug­hafen beträgt ca. 60-90 Minuten.

Angebot Im elegantan «Bloo Dining» werden kunstvoll präsentierte panasiatische und internationale Gerichte in stilvollem Ambiente serviert. In der «First Lounge Bar» erwarten Sie leichte Gerichte und kreative Cocktails.