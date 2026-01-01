Park Plaza Beijing Wangfujing
Peking
Beschreibung
Einleitung
Den Gästen steht ein kleines Fitnesscenter zur Verfügung. Ein «Laundry-Corner» mit Waschmaschinen und Tumbler runden das Angebot ab.
Lage
Zentrale Lage, nur wenige Schritte von der Fussgängerzone der Wangfujing Strasse und einer U-Bahnstation entfernt. Die «Verbotene Stadt» und der Tiananmen Platz sind gut zu Fuss erreichbar. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt ca. 60-90 Minuten.
Angebot
Im elegantan «Bloo Dining» werden kunstvoll präsentierte panasiatische und internationale Gerichte in stilvollem Ambiente serviert. In der «First Lounge Bar» erwarten Sie leichte Gerichte und kreative Cocktails.
Zimmer
Die 216 modern eingerichteten Zimmer mit grossen Fensterfronten sind ausgestattet mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Superior (16): 28-32 m² gross, in den unteren Etagen gelegen.
Deluxe (98): 30-32 m² gross, in den Etagen 5 bis 9 gelegen.
Superior (16): 28-32 m² gross, in den unteren Etagen gelegen.
Deluxe (98): 30-32 m² gross, in den Etagen 5 bis 9 gelegen.
Preis auf Anfrage
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