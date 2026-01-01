China Rundreisen vom Spezialisten

Beste Reisezeit für China Rundreisen

China erstreckt sich über mehrere Klimazonen, vom kontinental geprägten Norden bis in den subtropischen Süden. Für die klassischen Routen gelten der Frühling von etwa April bis Mai und der Herbst von September bis Oktober als beste Reisezeit: Die Temperaturen sind dann mild und die Landschaften zeigen sich von ihrer schönsten Seite. Der Sommer wird in Zentralchina und am Jangtse heiss und schwül, im Süden fällt zudem deutlich mehr Regen. Der Winter bringt in Beijing und im Norden trockene Kälte, eignet sich dafür gut für Hongkong und den Süden.

Wer die Grosse Mauer oder die Terrakotta-Armee ohne grossen Andrang erleben möchte, meidet zudem die chinesischen Feiertagswochen, in denen viele Einheimische selbst unterwegs sind.

Praktische Hinweise für Ihre Reise

Der Flug ab der Schweiz nach Beijing, Shanghai oder Hongkong dauert rund zehn bis zwölf Stunden, die Zeitverschiebung beträgt je nach Jahreszeit sechs bis sieben Stunden. Planen Sie deshalb zu Beginn ein bis zwei ruhigere Tage ein. Innerhalb des Landes reisen Sie mit Inlandflügen oder mit dem gut ausgebauten Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn, das die grossen Städte in wenigen Stunden verbindet.

Da Englisch ausserhalb der Metropolen wenig verbreitet ist, empfiehlt sich eine geführte Rundreise oder eine Privatreise mit lokaler Reiseleitung. Informieren Sie sich ausserdem frühzeitig über die aktuellen Einreisebestimmungen für Schweizer Reisende, da sich diese ändern können.

Für wen eignet sich eine China Rundreise?

Eine China Rundreise passt zu Reisenden, die Kultur und Geschichte ebenso schätzen wie moderne Grossstädte und abwechslungsreiche Natur. Erstbesucher sind mit der klassischen Kombination aus Beijing, Xi'an und Shanghai gut beraten, weil sie die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in kompakter Form vereint. Wer das Land bereits kennt, findet entlang der Seidenstrasse, auf dem Jangtse oder in den ländlichen Regionen rund um Guilin neue Perspektiven.

Kleingruppenreisen bieten Struktur und Austausch, Privatreisen dagegen volle Flexibilität bei Tempo und Routenwahl. Unsere Spezialisten kennen die Regionen aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen eine Route zusammen, die zu Ihren Interessen und Ihrem Zeitbudget passt.