China Rundreisen vom Spezialisten
China Reisen – schöne Routen für Ihren Aufenthalt
Beste Reisezeit für China Rundreisen
China erstreckt sich über mehrere Klimazonen, vom kontinental geprägten Norden bis in den subtropischen Süden. Für die klassischen Routen gelten der Frühling von etwa April bis Mai und der Herbst von September bis Oktober als beste Reisezeit: Die Temperaturen sind dann mild und die Landschaften zeigen sich von ihrer schönsten Seite. Der Sommer wird in Zentralchina und am Jangtse heiss und schwül, im Süden fällt zudem deutlich mehr Regen. Der Winter bringt in Beijing und im Norden trockene Kälte, eignet sich dafür gut für Hongkong und den Süden.
Wer die Grosse Mauer oder die Terrakotta-Armee ohne grossen Andrang erleben möchte, meidet zudem die chinesischen Feiertagswochen, in denen viele Einheimische selbst unterwegs sind.
Praktische Hinweise für Ihre Reise
Der Flug ab der Schweiz nach Beijing, Shanghai oder Hongkong dauert rund zehn bis zwölf Stunden, die Zeitverschiebung beträgt je nach Jahreszeit sechs bis sieben Stunden. Planen Sie deshalb zu Beginn ein bis zwei ruhigere Tage ein. Innerhalb des Landes reisen Sie mit Inlandflügen oder mit dem gut ausgebauten Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn, das die grossen Städte in wenigen Stunden verbindet.
Da Englisch ausserhalb der Metropolen wenig verbreitet ist, empfiehlt sich eine geführte Rundreise oder eine Privatreise mit lokaler Reiseleitung. Informieren Sie sich ausserdem frühzeitig über die aktuellen Einreisebestimmungen für Schweizer Reisende, da sich diese ändern können.
Für wen eignet sich eine China Rundreise?
Eine China Rundreise passt zu Reisenden, die Kultur und Geschichte ebenso schätzen wie moderne Grossstädte und abwechslungsreiche Natur. Erstbesucher sind mit der klassischen Kombination aus Beijing, Xi'an und Shanghai gut beraten, weil sie die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in kompakter Form vereint. Wer das Land bereits kennt, findet entlang der Seidenstrasse, auf dem Jangtse oder in den ländlichen Regionen rund um Guilin neue Perspektiven.
Kleingruppenreisen bieten Struktur und Austausch, Privatreisen dagegen volle Flexibilität bei Tempo und Routenwahl. Unsere Spezialisten kennen die Regionen aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen eine Route zusammen, die zu Ihren Interessen und Ihrem Zeitbudget passt.
China ist sehr facettenreich
Wer das Land kompakt und gebündelt erleben möchte, sollte sich für unsere «Klassische China Rundreise» entscheiden. Das Land der Mitte ist riesengross und alles zu sehen ist bei einem einzigen Aufenthalt schwierig. Damit Sie die wichtigsten und bekanntesten Sehenswürdigkeiten erleben, empfiehlt sich die klassische Reisekombination. Die Grosse Mauer, die sich vor den Toren der Stadt Beijing befindet, sollte keinesfalls bei einer Rundreise fehlen. Ob nun die Verbotene Stadt oder ein Besuch der zahlreichen Tempelanlagen, zu sehen und zu erleben gibt es jede Menge.
Rundumblick vom Financial Center
Neben der Hauptstadt sollten Sie auch die Millionenmetropolen Hongkong oder Shanghai in Ihr Programm aufnehmen. Von der Aussichtsplattform Financial Center geniessen Sie einen atemberaubenden Blick auf die City. Entlang der Seidenstrasse werden Sie ein ganz ein anderes China erleben dürfen. Ein weiteres Highlight stellt eine Fahrt auf dem Jangtse dar. Er gilt als der König unter den Flüssen.
Der Drei-Schluchten-Damm hat den Fluss heute gezähmt. Von der Kaiserstadt Kaiteng bis hin zur Hauptstadt, bei einer China Rundreise kommt mit Sicherheit keine Langeweile auf. Überzeugen Sie sich von der Schönheit dieses Landes selbst und erkundigen Sie sich bei unseren Ferienspezialisten nach aktuellen Angeboten.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Als beste Reisezeit für die klassischen Routen gelten der Frühling von April bis Mai und der Herbst von September bis Oktober: mild und landschaftlich am schönsten. Der Sommer ist in Zentralchina und am Jangtse heiss und schwül, im Süden regnerisch. Der Winter eignet sich gut für Hongkong und den Süden. Chinesische Feiertagswochen sollten Sie wegen des grossen Andrangs meiden.
Erstbesucher sind mit der klassischen Kombination aus Beijing, Xi'an und Shanghai gut beraten: Sie vereint die Verbotene Stadt, die Grosse Mauer und die Terrakotta-Armee in kompakter Form. Wer mehr Zeit hat, ergänzt eine Jangtse-Flussfahrt durch die Drei Schluchten, die Karstlandschaft am Li-Fluss bei Guilin oder einen Abstecher nach Hongkong.
Der Flug ab der Schweiz nach Beijing, Shanghai oder Hongkong dauert rund zehn bis zwölf Stunden. Die Zeitverschiebung beträgt je nach Jahreszeit sechs bis sieben Stunden. Planen Sie deshalb zu Beginn Ihrer Rundreise ein bis zwei ruhigere Tage ein, um anzukommen und sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen.
Innerhalb Chinas reisen Sie mit Inlandflügen oder mit dem gut ausgebauten Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn, das die grossen Städte in wenigen Stunden verbindet. Da Englisch ausserhalb der Metropolen wenig verbreitet ist, empfiehlt sich eine geführte Rundreise oder eine Privatreise mit lokaler Reiseleitung.
Eine China Rundreise passt zu Reisenden, die Kultur und Geschichte ebenso schätzen wie moderne Grossstädte und abwechslungsreiche Natur. Kleingruppenreisen bieten Struktur und Austausch, Privatreisen volle Flexibilität bei Tempo und Route. Wer China bereits kennt, findet entlang der Seidenstrasse, auf dem Jangtse oder rund um Guilin neue Perspektiven.
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