Sehenswürdigkeiten in Kunming und Umgebung

Im Stadtzentrum lohnt der Yuantong-Tempel einen Besuch: Die buddhistische Anlage zählt zu den ältesten Yunnans und gruppiert ihre Hallen um einen Teich mit Pavillon. Westlich der Stadt erheben sich die Westberge über dem Dianchi-See, dem grössten See der Provinz; der Aufstieg zum in den Fels gehauenen Drachentor belohnt mit einem weiten Blick über Wasser und Häusermeer. Das bekannteste Ausflugsziel liegt rund 90 Kilometer südöstlich: der Steinwald von Shilin, eine zum UNESCO-Welterbe gehörende Karstlandschaft, deren bizarr aufragende Kalksteinnadeln an einen versteinerten Wald erinnern.

In dieser Region ist die Volksgruppe der Sani zu Hause, ein Zweig der Yi, deren Kunsthandwerk und Traditionen dem Ausflug eine kulturelle Note verleihen.

Beste Reisezeit für Kunming

Seinem Beinamen entsprechend ist Kunming ganzjährig angenehm bereisbar. Als ideale Reisemonate gelten Frühling und Herbst mit viel Sonne und milden Temperaturen. Der Sommer bleibt dank der Höhenlage moderat warm, bringt jedoch von Juni bis September die meisten Niederschläge, meist als kurze, kräftige Schauer. Die Winter sind trocken und sonnig, abends wird es allerdings spürbar kühl. Gerade dann bietet der Green Lake ein besonderes Schauspiel: Tausende Rotschnabelmöwen aus Sibirien überwintern auf dem See und prägen in dieser Zeit das Bild des Parks.

Praktische Hinweise

Die Höhenlage von rund 2000 Metern ist für die meisten Reisenden problemlos verträglich, die Sonneneinstrahlung jedoch intensiv – Sonnenschutz gehört ebenso ins Gepäck wie eine warme Schicht für die Abende. Als wichtigster Verkehrsknoten Südwestchinas ist Kunming zudem das natürliche Eingangstor nach Yunnan: Ziele wie Dali, Lijiang, Shangri-La oder das tropische Xishuangbanna erreichen Sie von hier bequem per Bahn oder Flug.

Kulinarisch sollten Sie sich die berühmten «Über-die-Brücke-Nudeln» nicht entgehen lassen, eine Reisnudelsuppe, die erst am Tisch mit frischen Zutaten fertiggestellt wird. Einen Eindruck vom Alltag der Stadt vermittelt zudem ein Bummel über den Blumen- und Vogelmarkt in der Altstadt.

Für wen sich Kunming eignet

Kunming passt zu Reisenden, die eine entspannte chinesische Grossstadt abseits der bekannten Metropolen erleben möchten – und zu allen, die eine Rundreise durch Yunnan planen. Als Auftakt oder Abschluss einer solchen Reise sind zwei bis drei Nächte ideal: genug Zeit für den Green Lake, den Yuantong-Tempel und einen Tagesausflug zum Steinwald. Kulturinteressierte, Naturliebhaber und Individualreisende kommen dabei gleichermassen auf ihre Kosten. Die passenden Hotels in Kunming finden Sie auf dieser Seite – unsere Spezialisten kombinieren sie gerne mit den weiteren Höhepunkten Yunnans zu Ihrer individuellen China-Reise.