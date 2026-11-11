Reise durch das Land des Drachens Familie L. aus Opfikon

Unsere Reise von Peking bis Shanghai war super. Die Organisation der Reise war Spitzenklasse. Wir waren 14 Tage unterwegs und es hat nichts gegeben, was nicht gepasst hat. Die Besichtigung der Grossen Mauer war ein fesselndes und packendes Erlebnis. Ein solches Bauwerk vor Ort zu erleben, ist wirklich toll und wir sind dankbar, diese Möglichkeit gehabt zu haben. Natürlich haben wir noch viele andere tolle Sehenswürdigkeiten gesehen und besichtigt, wie beispielsweise die Verbotene Stadt oder die Terrakotta-Armee in der Stadt Xian. Knecht reisen hat seinem Namen als Spezialist alle Ehre gemacht. Wir haben viele tolle Tipps zum Reisen in China, sowie auch zu Ausflügen von den Reiseberaterinnen erhalten. Wir sind auf jeden Fall sehr begeistern vom Service und auch von der Reise.