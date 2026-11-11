Kundenfeedbacks
Erlebnisse und Feedbacks unserer Kunden
14 Tage China Rundreise
Max. V aus Lausanne
Ich bereiste China zwei Wochen lang mit einer Gruppe. Wir hatten eine top Reiseleitung. Wir lernten Grossstädte wie Shanghai, Peking und Hong Kong kennen, besuchten aber auch kulturelle und geschichtsträchtige Sehenswürdigkeiten. Es war ein sehr interessanter und eindrücklicher Mix. Das reisen in der Gruppe war optimal und das Essen überall sehr lecker. Es wurde alles für mich organisiert und ich musste mich um nichts kümmern. Alles hat geklappt und ich freute mich über den Anruf, den ich von Knecht Reisen erhalten haben, als ich nach Hause kam.
Shanghai Städtereise
Anna P. und Marc M. aus Zofingen
Da wir geschäftlich in der Nähe von Shanghai zu tun hatten, entschieden wir uns, noch einen Städte Trip nach Shanghai zu machen. Die Stadt hat eine gewaltige Power - sie ist riesig. Die Skyline ist am Tag schon beeindruckend aber in der Nacht leuchten die farbigen Glasbauten ganz besonders schön. Das Hotel hatte eine top Lage und es war sehr sauber und modern. Bei den Flügen wurde wie immer, ein Glutenfreies Essen angemeldet. Wir können uns auf unsere Reiseberaterin und knecht reisen verlassen.
Unsere Reise mit dem Zarengold Peking- Moskau
Familie K. aus Lenzburg
Eine Reise mit dem Zarengold war schon immer ein Traum von uns. in den Städten, in den wir jeweils einen Stopp eingelegt haben, haben wir Stadtrundfahrten und tolle Ausflüge gemacht. Der Tag am Baikalsee war einer der schönsten. Es ist eine wunderschöne Natur. Das hübsche Städtchen Irkutsk und Jekaterinburg, in Russland haben uns unglaublich gut gefallen und es waren sehr interessante Städte. Unsere Anfrage auf eine individuelle Verlängerung hat unsere Reiseberaterin sehr unkompliziert in die Tat umgesetzt. Wir sind sehr von der Organisation und natürlich der Reise mit knecht reisen angetan. Es war ein kleiner Traum der in Erfüllung ging und sie haben ihn möglich gemacht.
Von Peking bis nach Hong Kong
Sabrina und Josip L. aus Aarau
Unsere Privatreise hat uns sehr gut gefallen. Super Reiseleiter, super Unterkünfte und eine super Organisation. Einige Highlights waren für uns: die Grosse Mauer bei Peking, die ehemalige Kaiserstadt Kaifeng, der Yu-Garten in Shanghai und die Kulinarik. Grosses Kompliment an unsere Reiseberaterin, die immer perfekt geplante Reisen für uns organisiert. Die Reiseplanung jemandem zu übergeben, braucht Vertrauen und dieses haben wir knecht reisen gegenüber.
Reise durch das Land des Drachens
Familie L. aus Opfikon
Unsere Reise von Peking bis Shanghai war super. Die Organisation der Reise war Spitzenklasse. Wir waren 14 Tage unterwegs und es hat nichts gegeben, was nicht gepasst hat. Die Besichtigung der Grossen Mauer war ein fesselndes und packendes Erlebnis. Ein solches Bauwerk vor Ort zu erleben, ist wirklich toll und wir sind dankbar, diese Möglichkeit gehabt zu haben. Natürlich haben wir noch viele andere tolle Sehenswürdigkeiten gesehen und besichtigt, wie beispielsweise die Verbotene Stadt oder die Terrakotta-Armee in der Stadt Xian. Knecht reisen hat seinem Namen als Spezialist alle Ehre gemacht. Wir haben viele tolle Tipps zum Reisen in China, sowie auch zu Ausflügen von den Reiseberaterinnen erhalten. Wir sind auf jeden Fall sehr begeistern vom Service und auch von der Reise.
Reise entlang der Seidenstrasse
Karin und Mathias B. aus Brugg
Eine spannende Route, interessante Länder, tolle Organisation und kompetente Reiseleitung. Wir haben sehr viel gelernt und prägende Bilder gesehen. Wir erhalten bei knecht reisen immer einen super Service und haben schon viele tolle Reisen gemacht. Wir sind immer sehr zufrieden. Wir freuen uns schon auf die nächste Reise.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.