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chinareisen
Potala Palast, Tibet

Kundenfeedbacks

Erlebnisse und Feedbacks unserer Kunden

Als Spezialist für massgeschneiderte Reisen sind wir bestrebt, unseren Service und die Qualität laufend zu verbessern. Deshalb sind uns die Feedbacks unserer Kunden sehr wichtig. Lesen Sie die neusten Kundenrezensionen und erfahren Sie dabei, wo es unseren Kunden vor Ort am besten gefallen hat. 

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Emperor Qinshihuangs Mausoleum Site Museum, Lintong, Xian, Shaanxi, China

Kultur

Entdecken Sie die Kulturschätze Chinas und bestaunen Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten.

Hangzhou See, China

Peking

Die Stadt der überwältigenden Bauwerke.

Peking

Shanghai

Zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Shanghai

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen für China Reisen.

Emperor Qinshihuangs Mausoleum Site Museum, Lintong, Xian, Shaanxi, China