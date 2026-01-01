Yunnan, China – Reisen vom Spezialisten
Yunnan – die mystische Geschichte Chinas
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Eine spannende Reise
Die Vielfalt verschiedener Völker macht die Provinz Yunnan, die etwa 43 Millionen Menschen eine Heimat bietet, zu einem einmaligen Erlebnis. Provinzhauptstadt ist mit 6,6 Millionen Einwohnern Kumming. Der Name von Yunnan bedeutet «Südlich der Yunling-Berge». Romantische Dörfer mit Holzhäusern werden von schneebedeckten Gipfeln überragt und über tiefen Schluchten mit reissenden Flüssen erheben sich grüne Reisterassen. Gäste befinden sich an einem geschichtsträchtigen Ort, nämlich an der einstigen «Tee- und Pferdestrasse», auf der früher der Handel blühte und Waren nach Sichuan und Tibet transportiert wurden.
Auch die Chinesen selbst betrachten die Provinz als eine der schönsten Perlen des Riesenreiches. Der über 5.500 Meter hohe mysteriöse und gleichzeitig heilige Jadedrachenschneeberg überragt den «Teich des Schwarzen Drachens». Suchen Sie etwas Besonderes, dann machen Sie einen Abstecher nach Shangri-La, einem Ort in Tibet, wo Menschen in Harmonie und Frieden zusammenleben.
Zinnen des Steinwaldes
Die grösste Sehenswürdigkeit Yunnans ist ein Wunder, das vom Meer geschaffen wurde. Einst hob sich hier der Boden und Sedimentgesteine begannen zu erodieren. Daraus entstand ein Steinwald aus bis zu 30 Meter hohe Sandsteinskulpturen mit Höhlen und spitzen Zinnen. Gäste haben die beste Rundumsicht auf das Naturwunder vom Pavillon Wangfeng Ting. Allerdings ist, um nach Dali zu kommen, eine längere Busfahrt erforderlich. Sind Sie hier angekommen, werden Sie am Ufer des Mekong den bunt gekleideten Einwohner der Bai begegnen.
Eine grossartige Aussicht über den Dian Chi See können Sie von dem am Nordufer gelegenen Aussichtsturm namens Daguan Lou geniessen. Wenn Sie trittsicher sind, können Sie auch einen Weg zum Drachentorfelsen unternehmen, der jedoch nur durch einen schmalen Tunnel und über viele enge Treppen zu erreichen ist.
Magnolien-Baum im Kloster Yufeng
Am Fusse des Yulong Xue Shan befindet sich das tibetanische Yufeng Kloster, in dem jedes Jahr im Frühling ein fünfhundert Jahre alter Magnolien-Baum blüht. Viele der historischen aus Lehm erbauten Häuser der Metropole Lijiang sind mit Fischen und Symbolen verziert und die gesamte Altstadt wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. In der Kleinstadt Puer wird ein Tee geerntet, dem eine heilende Wirkung bei Magenerkrankungen nachgesagt wird. Yunnan besticht noch durch etwas Besonderes: Hier leben die letzten wilden Elefanten Chinas, die von den chinesischen Behörden unter Schutz gestellt wurden.
Allerdings ist es nicht leicht, die Dickhäuter in den nur schwer zugänglichen Urwäldern und Tälern von Yunnan zu finden. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen bei der Planung Ihrer Yunnan Ferien behilflich sind.
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