Yunnan, China – Reisen vom Spezialisten

Yunnan, die südlichste Provinz von China, gleicht einer Zeitreise durch die Geschichte des Landes: Für die meisten Chinesen steht diese Region für die Wurzeln ihres Landes, in denen die Vergangenheit erfahrbar wird. In Yunnan haben über zwanzig Minderheiten ihre Heimat gefunden. Nachbarn der Grenzprovinz bilden die Länder Laos, Vietnam und Burma. Zunächst erscheint die Reise beschwerlich und führt über zahlreiche Berge, aber Kunming, die «Stadt des ewigen Frühlings» entschädigt Besucher dafür reichlich.

Die Provinz unterscheidet sich vom übrigen China vor allem durch ihr mildes Klima. Selbst in zweitausend Metern Höhe blühen Kamelien und Azaleen fast zu jeder Jahreszeit. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten und erleben Sie die Kamelien und Azaleen Blüte. Wir helfen Ihnen bei Ihren Yunnan Ferien und organisieren für Sie China Reisen durch Yunnan.