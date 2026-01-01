Mongolei Trekkings vom Spezialisten
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Spektakuläre Landschaften und vieles mehr
Trekkingreisen in die Mongolei
Eines der schönsten Gebiete in der Mongolei für ausgedehnte Wanderungen, ist der Norden des Landes, in dem unter anderem der wunderschöne Tereldsch Nationalpark darauf wartet von Ihnen erkundet zu werden. Ein weiteres Highlight in diesem Teil der Mongolei ist der idyllische Khurgan See, an dessen Ufern Sie eine herrliche Zeit verbringen können. Aber auch der Westen der Mongolei, in dem in erster Linie Kasachen leben, ist reich an spektakulären Landschaften. So finden Sie hier zum Beispiel das atemberaubend schöne Altai Gebirge, in dem Trekkingfans sehr gut aufgehoben sind.
Wenn Sie während Ihrer Mongolei Ferien hoch hinauswollen, ist ein Aufstieg auf den über 4000 Meter hohen Berg Malchin genau das Richtige für Sie. Von seinem Gipfel aus haben Sie einen fantastischen Rundumblick. Die Tsagaan-Gol-Schlucht hingegen ist vor allem beliebt, da Sie von dort aus so markante und sehenswerte Orte wie den Shivee-Kharkan-Berg und den Potanin-Gletscher besuchen können.
Mongolei Reisen - ein unvergessliches Erlebnis
Obwohl die meisten Trekkingpfade in der Mongolei keine besonderen Schwierigkeiten aufweisen, sollten Sie sich immer darüber im Klaren sein, dass Wanderungen in diesem Land in erster Linie auf unbefestigten Wegen oder einfach in freiem Gelände stattfinden. Aber genau dies macht auch den enormen Reiz von spannenden Touren durch die Weiten der Mongolei aus. Geniessen Sie es in einem Land unterwegs zu sein, in dem Sie sehr vielen interessanten Tieren, wie zum Beispiel Kamelen begegnen können und jeder Tag ein neues Abenteuer ist.
Dank fachkundiger Guides, die Sie auf Ihrer Reise durch die Mongolei begleiten, stehen Ihnen auch viele verborgene Orte offen, welche normalerweise von Besuchern des Landes nicht angesteuert werden. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Mongolei faszinieren und freuen Sie sich auf ein paar entspannte Tage mitten in einer grandiosen Wildnis.
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