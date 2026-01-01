Shanghai Hotels
Erkunden Sie Chinas «Tor zur Welt»
Die richtige Lage: Bund, Pudong oder Französische Konzession
Der Huangpu teilt Shanghai in zwei Welten. Westlich des Flusses, in Puxi, liegen der Bund mit seinen Kolonialbauten, die Einkaufsstrasse Nanjing Road und die Altstadt rund um den Yu-Garten. Shanghai Hotels in dieser Gegend sind ideal, wenn Sie viel zu Fuss erkunden und abends den Blick auf die beleuchtete Skyline geniessen möchten. Östlich des Flusses erhebt sich Pudong mit dem Finanzdistrikt Lujiazui: Wer hier logiert, wohnt oft hoch über der Stadt in einem der Wolkenkratzer – mit spektakulärer Aussicht, dafür etwas weiter entfernt vom historischen Stadtleben.
Ruhiger und grüner ist die ehemalige Französische Konzession: Von Platanen gesäumte Strassen, Villen aus der Kolonialzeit, kleine Cafés und Boutiquen machen das Quartier zur ersten Wahl für alle, die das charmante, fast europäisch anmutende Shanghai suchen.
Beste Reisezeit für Shanghai
Shanghai lässt sich grundsätzlich das ganze Jahr über besuchen, am angenehmsten sind jedoch Frühling und Herbst. Von etwa April bis Mai sowie von September bis November herrschen milde Temperaturen und vergleichsweise klare Tage – ideal für Spaziergänge am Bund oder durch die Gassen der Altstadt. Der Sommer ist heiss und schwül, mit einer ausgeprägten Regenphase im Frühsommer; im Spätsommer können Ausläufer von Taifunen für kräftige Schauer sorgen. Die Winter sind kühl und feucht, aber selten frostig – dafür erleben Sie die Stadt dann von ihrer ruhigsten Seite.
Rund um die grossen chinesischen Feiertagswochen sind Stadt und Hotels spürbar stärker ausgelastet; wer flexibel ist, weicht diesen Terminen aus.
Praktische Hinweise für Ihren Aufenthalt
Shanghai verfügt über zwei Flughäfen: Interkontinentale Flüge landen meist in Pudong, von wo die Magnetschwebebahn und die Metro ins Zentrum führen; Hongqiao liegt näher an der Stadt und dient vor allem Inlandsverbindungen. Das Metronetz gehört zu den grössten der Welt, ist günstig, sauber und dank englischer Beschriftung einfach zu nutzen – ein Hotel in Shanghai mit einer Station in Gehdistanz erleichtert die Stadterkundung deutlich. Bezahlt wird in China heute vorwiegend bargeldlos per App; die gängigen Bezahl-Apps lassen sich auch mit ausländischen Kreditkarten verknüpfen.
Für Ausflüge lohnen sich die Wasserstädte im Umland mit ihren Kanälen und Steinbrücken, die Sie ab Shanghai bequem an einem Tag besuchen.
Für wen sich Shanghai eignet
Shanghai passt zu Städtereisenden, Architektur- und Fotofans ebenso wie zu Feinschmeckern, die sich durch die regionale Küche probieren möchten. Vor allem aber ist die Stadt der ideale Auftakt oder Abschluss einer China-Rundreise: Dank der guten Fluganbindung und der Schnellzüge lässt sie sich hervorragend mit Peking, Xi'an oder einer Flusskreuzfahrt auf dem Jangtse kombinieren. Zwei bis drei Nächte genügen für die wichtigsten Höhepunkte; wer Quartiere wie die Französische Konzession in Ruhe entdecken will, plant besser etwas mehr Zeit ein. Bei der Auswahl des passenden Hotels und der idealen Route beraten Sie unsere Spezialisten persönlich.
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Shanghai
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Shanghai
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Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Die beste Lage hängt von Ihren Vorlieben ab: Hotels in Puxi rund um den Bund, die Nanjing Road und den Yu-Garten sind ideal, wenn Sie viel zu Fuss erkunden und abends die beleuchtete Skyline sehen möchten. In Pudong wohnen Sie hoch über der Stadt mit spektakulärer Aussicht, während die grüne Französische Konzession mit Villen, Cafés und Boutiquen ruhiger und fast europäisch wirkt.
Am angenehmsten sind Frühling und Herbst: Von etwa April bis Mai sowie von September bis November herrschen milde Temperaturen und vergleichsweise klare Tage. Der Sommer ist heiss und schwül mit Regenphase, im Spätsommer sind Taifun-Ausläufer möglich. Die Winter sind kühl und feucht, aber selten frostig. Grosse chinesische Feiertagswochen meiden Sie besser, da Hotels dann stärker ausgelastet sind.
Interkontinentale Flüge landen meist am Flughafen Pudong; von dort bringen Sie die Magnetschwebebahn und die Metro ins Zentrum. Der zweite Flughafen Hongqiao liegt näher an der Stadt und dient vor allem Inlandsverbindungen. Das Metronetz gehört zu den grössten der Welt, ist günstig, sauber und dank englischer Beschriftung einfach zu nutzen.
Zwei bis drei Nächte genügen für die wichtigsten Höhepunkte wie den Bund, die Altstadt mit dem Yu-Garten und den Blick auf die Skyline von Pudong. Wer Quartiere wie die Französische Konzession in Ruhe entdecken oder Tagesausflüge zu den Wasserstädten im Umland machen möchte, plant besser etwas mehr Zeit ein.
Shanghai passt zu Städtereisenden, Architektur- und Fotofans sowie Feinschmeckern, die die regionale Küche entdecken möchten. Vor allem ist die Metropole der ideale Auftakt oder Abschluss einer China-Rundreise: Dank guter Fluganbindung und Schnellzügen lässt sie sich hervorragend mit Peking, Xi'an oder einer Flusskreuzfahrt auf dem Jangtse kombinieren.
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