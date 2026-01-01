Beschreibung

Einleitung Das mehrfach ausgezeichnete und wunderschön gestaltete Spa bietet eine grosse Auswahl an luxuriösen Behandlungen und lädt zum Wohlfühlen und Entspannen ein. Nach einem erlebnisreichen Tag in der Stadt können Sie im grosszügigen Hallenbad abschalten. Darüber hinaus stehen Ihnen ein modernes Fitness, ein exklusiver Beauty Salon sowie ein klassischer Barber Shop zur Verfügung.

Lage Im Herzen von Central auf Hong Kong Island, direkt an der MTR Station «Central» und nur fünf Gehminuten von der Star Ferry entfernt. Die erstklassige Lage bietet schnellen Zugang zu Hong Kongs besten Shopping-, Restaurant- und Kulturangeboten.

Angebot 9 erstklassige Restaurants und Bars verwöhnen Sie mit kulinarischen Delikatessen aus aller Welt. In den stilvollen Bars erwarten Sie erlesene Weine, feinste Whiskys und kreative Cocktails. Zudem bietet die hauseigene Patisserie köstliche Süssigkeiten und täglich frisch gebackenes Brot – ein wahres Paradies für Gourmets und Geniesser.