Was Peking auszeichnet

Peking ist das politische und kulturelle Zentrum Chinas und vereint mehrere Jahrhunderte Kaisergeschichte mit einer modernen Millionenmetropole. Neben den grossen Palastanlagen lohnen sich der Himmelstempel mit seiner runden Gebetshalle, der buddhistische Lamatempel und der Beihai-Park mit seiner weissen Dagoba. Einen Kontrast dazu bilden die Hutongs, die traditionellen Gassenviertel mit ihren Innenhöfen, in denen sich das alltägliche Leben der Stadt beobachten lässt – zu Fuss oder auf einer Fahrradrikscha-Tour.

Von Peking aus erreichen Sie zudem mehrere Abschnitte der Grossen Mauer bequem als Tagesausflug; die restaurierten Teilstücke nördlich der Stadt lassen sich gut mit einem Besuch der Ming-Gräber verbinden. Am Abend gehört eine knusprige Peking-Ente zum klassischen Abschluss eines Besichtigungstages.

Beste Reisezeit für Peking

Peking liegt im kontinental geprägten Norden Chinas und kennt vier deutlich ausgeprägte Jahreszeiten. Als beste Reisezeit gelten der Frühling von etwa April bis Mai sowie der Herbst von September bis Oktober: Die Temperaturen sind dann angenehm mild, die Luft ist überwiegend trocken und die Sicht auf die Grosse Mauer meist am klarsten. Der Sommer wird heiss und schwül und bringt die meisten Niederschläge des Jahres, während die Winter kalt und trocken ausfallen – dafür präsentieren sich die Verbotene Stadt und die Mauer dann deutlich ruhiger. Rund um die chinesischen Nationalfeiertage sind die Sehenswürdigkeiten erfahrungsgemäss stark besucht; wer flexibel ist, weicht auf andere Wochen aus.

Hotels in Peking: auf die Lage achten

Peking ist weitläufig, und die Distanzen zwischen den Sehenswürdigkeiten sind grösser, als der Stadtplan vermuten lässt. Für Erstbesucher empfiehlt sich deshalb ein Hotel im Stadtzentrum rund um die Verbotene Stadt und die Einkaufsstrasse Wangfujing: Von hier erreichen Sie viele Höhepunkte zu Fuss oder mit wenigen Stationen der gut ausgebauten Metro. Stimmungsvoll wohnen Sie in umgebauten Hofhäusern der Hutongs, die mit lokalem Charakter und ruhigen Innenhöfen punkten. Internationale Stadthotels mit grosszügigen Zimmern und breitem Serviceangebot finden Sie vor allem in den Geschäftsvierteln im Osten der Stadt – praktisch für alle, die westlichen Komfort schätzen.

Für wen sich Peking Reisen eignen

Peking eignet sich als mehrtägiger Auftakt oder Abschluss einer China Rundreise ebenso wie als eigenständiges Städteziel für Kulturinteressierte. Planen Sie mindestens drei bis vier Tage ein, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten ohne Hetze zu erleben und einen Ausflug zur Grossen Mauer einzuschliessen. Praktisch zu wissen: China ist der Schweiz je nach Jahreszeit sechs bis sieben Stunden voraus, und landesweit gilt eine einheitliche Zeitzone.

Für die Einreise gelten Visabestimmungen, die sich ändern können – unsere Spezialisten informieren Sie gerne über den aktuellen Stand und kombinieren Ihren Aufenthalt in Peking auf Wunsch mit weiteren Stationen wie Xian oder Shanghai zu einer massgeschneiderten China Reise.