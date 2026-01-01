Ferien in Stadt Shanghai eröffnet Ihnen neue Einblicke in eine Riesen-City voller Moderne, aber auch Berührungspunkte mit der chinesischen Geschichte wie Opiumkriege und Luxus sowie die Kulturrevolution, deren Ausgangspunkt die Stadt am Huangpu-Fluss war. Heute strahlt in Shanghai vor allem die Uferstrasse «Bund» einen unverwechselbaren Charme aus. Gerade dieses Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen altchinesischer, kolonialer und zeitgenössischer Architektur machen Shanghai zu einem der aufregendsten Reiseziele Chinas.

Besuchen Sie auf einer Stadtbesichtigung den in der Ming-Dynastie entstandenen Yu-Garten, eine der berühmtesten Gartenanlagen Chinas. Ein weiterer Höhepunkt Shanghais ist der Jade-Buddha-Tempel. Auf einer Hafenrundfahrt können Sie zudem den grössten Hafen Chinas kennenlernen. Von Shanghai aus lohnt sich auch ein Ausflug nach Suzhou, dem Venedig des Ostens. Suzhou ist bekannt für seine vielen Brücken und die wunderschönen Gärten.