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chinareisen
Bahnreisen, Bullet-Train, China

China Bahnreisen vom Spezialisten

Mit der Bahn durch das Reich der Mitte

Bahnreisen durch China sorgen für ein unvergessliches Abenteuer. Es ist eine bequeme und gute Möglichkeit das riesige Land zu erforschen und besichtigen. Die Eisenbahnnetze in China sind modern und die Hochgeschwindigkeitszüge bringen Sie innerhalb kürzester Zeit von einer Stadt zur nächsten. Wenn es um die Mobilität geht, ist China vielen anderen Ländern ein Stück voraus. Trotz der Grösse des Landes benötigen Sie keine Inlandsflüge. Bequemer, kostengünstiger und einfacher kann eine Rundreise durch China kaum sein.

Die Hochgeschwindigkeitszüge erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 350 km/h. Erleben Sie China mit seinen interessanten und pulsierenden Städten und statten Sie zudem auch dem geheimnisvollen Tibet einen Besuch ab. Die höchstgelegene Bahnstrecke der Welt liegt dort. Mit der Hauptstadt Lhasa und den vielen Tempeln ist für ein faszinierendes Erlebnis gesorgt. Unvergesslich ist auch die Skyline von Shanghai. Fragen Sie bei unseren Spezialisten für China nach und lassen Sie sich ein unverbindliches Ferienangebot unterbreiten.

Icon map14 Tage
Mit der Tibet Bahn zum Dach der Welt
Preis auf Anfrage
ab Peking bis Shanghai
Highlights: Peking - Hauptstadt voller Geschichte, Sonnenuntergang bei der Grossen Mauer, Zugabenteuer: Tibet Bahn...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte

Zugreisen

Hochgeschwindigkeitszüge bieten sehr viel Komfort

Die Züge verbinden die wichtigsten Städte des Landes. Ob Beijing, Hong Kong oder eine der vielen anderen Städte, mit den modernen Zügen können Reisen komfortabler nicht sein. Das Reich der Mitte zu entdecken ist mit unseren Angeboten sehr einfach. Sie haben ganz spezielle Wünsche und Vorstellungen von ihrer China Rundreise mit einem Zug? Sehr gerne werden Ihnen unsere Spezialisten diese erfüllen. Entdecken Sie die einzigartige Landschaft und die lebendigen Städte mit den Wolkenkratzern.

Die Grosse Mauer darf bei Ihrer Reise natürlich nicht fehlen. Sie möchten den Zauber des alten Chinas erleben? Dann ist die berühmte Qin Terrakotta in Xian die perfekte Anlaufstelle. Sie werden aus dem Staunen bei den Rundreisen nicht mehr herauskommen. China ist einzigartig und hat eine perfekte Mischung aus Tradition und Moderne geschaffen.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Kultur

Entdecken Sie die Kulturschätze Chinas und bestaunen Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten.

Peking

Die Stadt der überwältigenden Bauwerke.

Shanghai

Zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen für China Reisen.

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