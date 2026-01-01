China Bahnreisen vom Spezialisten
Mit der Bahn durch das Reich der Mitte
Mit der Tibet Bahn zum Dach der Welt
Preis auf Anfrage
ab Peking bis Shanghai
Highlights: Peking - Hauptstadt voller Geschichte, Sonnenuntergang bei der Grossen Mauer, Zugabenteuer: Tibet Bahn...
14 Tage / 13 Nächte
Zugreisen
Hochgeschwindigkeitszüge bieten sehr viel Komfort
Die Züge verbinden die wichtigsten Städte des Landes. Ob Beijing, Hong Kong oder eine der vielen anderen Städte, mit den modernen Zügen können Reisen komfortabler nicht sein. Das Reich der Mitte zu entdecken ist mit unseren Angeboten sehr einfach. Sie haben ganz spezielle Wünsche und Vorstellungen von ihrer China Rundreise mit einem Zug? Sehr gerne werden Ihnen unsere Spezialisten diese erfüllen. Entdecken Sie die einzigartige Landschaft und die lebendigen Städte mit den Wolkenkratzern.
Die Grosse Mauer darf bei Ihrer Reise natürlich nicht fehlen. Sie möchten den Zauber des alten Chinas erleben? Dann ist die berühmte Qin Terrakotta in Xian die perfekte Anlaufstelle. Sie werden aus dem Staunen bei den Rundreisen nicht mehr herauskommen. China ist einzigartig und hat eine perfekte Mischung aus Tradition und Moderne geschaffen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere China-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen