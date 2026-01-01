China Bahnreisen vom Spezialisten

Bahnreisen durch China sorgen für ein unvergessliches Abenteuer. Es ist eine bequeme und gute Möglichkeit das riesige Land zu erforschen und besichtigen. Die Eisenbahnnetze in China sind modern und die Hochgeschwindigkeitszüge bringen Sie innerhalb kürzester Zeit von einer Stadt zur nächsten. Wenn es um die Mobilität geht, ist China vielen anderen Ländern ein Stück voraus. Trotz der Grösse des Landes benötigen Sie keine Inlandsflüge. Bequemer, kostengünstiger und einfacher kann eine Rundreise durch China kaum sein.

Die Hochgeschwindigkeitszüge erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 350 km/h. Erleben Sie China mit seinen interessanten und pulsierenden Städten und statten Sie zudem auch dem geheimnisvollen Tibet einen Besuch ab. Die höchstgelegene Bahnstrecke der Welt liegt dort. Mit der Hauptstadt Lhasa und den vielen Tempeln ist für ein faszinierendes Erlebnis gesorgt. Unvergesslich ist auch die Skyline von Shanghai. Fragen Sie bei unseren Spezialisten für China nach und lassen Sie sich ein unverbindliches Ferienangebot unterbreiten.