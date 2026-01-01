China Gruppenreisen vom Spezialisten

Geführte China Gruppenrundreisen erfreuen sich grosser Beliebtheit. Es gibt keine Sprachprobleme, Sie müssen sich um nichts kümmern und eine fachkundige Reiseleitung führt Sie zu den Höhepunkten eines einzigartigen Landes. Schon immer übte China auf Europäer eine ganz besondere Faszination aus, weshalb auch Sie vom Reich der Mitte begeistert sein werden. Besuchen Sie mit einer Reisegruppe die Metropolen Shanghai und Beijing, entdecken Sie gewaltige kulturhistorische Denkmäler wie die Chinesische Mauer und besuchen Sie Tempel und Statuen.

Lernen Sie auch das typisch ländliche China mit seinen fast fremd anmutenden Märkten kennen. Ihr Guide stellt einen reibungslosen Ablauf sicher und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten unverbindlich ein Angebot für eine China Gruppenreise erstellen.