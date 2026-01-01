China Gruppenreisen vom Spezialisten
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Gruppenreise Kontrastreiches China
Preis auf Anfrage
ab Shanghai bis Peking
Highlights: spektakuläre Schiffspassage durch Yangtse-Schluchten, faszinierender Palast des Dalai Lama, Zugfahrt mit...
17 Tage / 16 Nächte
Gruppenreise über das Dach der Welt
Preis auf Anfrage
ab Shanghai bis Kathmandu
Highlights: pulsierende Metropole Shanghai, Zugfahrt mit der legengären Lhasabahn, einzigarteige Landschaften,...
17 Tage / 16 Nächte
Höhepunkte Chinas
ab CHF 3270.– / pro Person
ab Peking bis Shanghai
Highlights: Pekings kaiserliche Pracht, Wandern auf der Grossen Mauer, Pingyaos Altstadt – Unesco...
13 Tage / 12 Nächte
Zeitreise durch China /Gruppenreise
Preis auf Anfrage
ab Peking bis Schanghai
Highlights: atemberaubende Grosse Mauer, umwerfende Vorbotene Stadt, Zeitreise in die Ming-Dynastie, einmalige...
14 Tage / 13 Nächte
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