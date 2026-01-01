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chinareisen
Chinesische Mauer, China

China Gruppenreisen vom Spezialisten

Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten in China

Geführte China Gruppenrundreisen erfreuen sich grosser Beliebtheit. Es gibt keine Sprachprobleme, Sie müssen sich um nichts kümmern und eine fachkundige Reiseleitung führt Sie zu den Höhepunkten eines einzigartigen Landes. Schon immer übte China auf Europäer eine ganz besondere Faszination aus, weshalb auch Sie vom Reich der Mitte begeistert sein werden. Besuchen Sie mit einer Reisegruppe die Metropolen Shanghai und Beijing, entdecken Sie gewaltige kulturhistorische Denkmäler wie die Chinesische Mauer und besuchen Sie Tempel und Statuen.

Lernen Sie auch das typisch ländliche China mit seinen fast fremd anmutenden Märkten kennen. Ihr Guide stellt einen reibungslosen Ablauf sicher und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten unverbindlich ein Angebot für eine China Gruppenreise erstellen.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Kultur

Entdecken Sie die Kulturschätze Chinas und bestaunen Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten.

Peking

Die Stadt der überwältigenden Bauwerke.

Shanghai

Zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen für China Reisen.

Icon map17 Tage
Gruppenreise Kontrastreiches China
Preis auf Anfrage
ab Shanghai bis Peking
Highlights: spektakuläre Schiffspassage durch Yangtse-Schluchten, faszinierender Palast des Dalai Lama, Zugfahrt mit...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map17 Tage
Gruppenreise über das Dach der Welt
Preis auf Anfrage
ab Shanghai bis Kathmandu
Highlights: pulsierende Metropole Shanghai, Zugfahrt mit der legengären Lhasabahn, einzigarteige Landschaften,...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map13 Tage
Höhepunkte Chinas
ab CHF 3270.– / pro Person
ab Peking bis Shanghai
Highlights: Pekings kaiserliche Pracht, Wandern auf der Grossen Mauer, Pingyaos Altstadt – Unesco...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map14 Tage
Zeitreise durch China /Gruppenreise
Preis auf Anfrage
ab Peking bis Schanghai
Highlights: atemberaubende Grosse Mauer, umwerfende Vorbotene Stadt, Zeitreise in die Ming-Dynastie, einmalige...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
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