Beschreibung

Einleitung Hübscher Indoor-Swimmingpool, ein Fitnesscenter, Sauna, Massagen, ein Haarsalon sowie Billardtische stehen Ihnen zur Verfügung.

Lage Gleich neben dem Central Hotel, mit der gleichen idealen Lage. Die beliebte Nanjing Road, die Uferpromenade «The Bund» sowie zahlreiche Restaurants und Unterhaltungsangebote sowie wichtige Metrostationen sind einfach zu Fuss erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt zirka eine Stunde.

Angebot Das «L’Ile de France» Restaurant überzeugt mit feinster französischer Küche und einer erlesenen Weinliste. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit sich in einem chinesischen Restaurant, einer Lobby Lounge oder einem Coffee Shop verköstigen zu lassen.