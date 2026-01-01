Grand Central Hotel Shanghai
Shanghai
Beschreibung
Einleitung
Hübscher Indoor-Swimmingpool, ein Fitnesscenter, Sauna, Massagen, ein Haarsalon sowie Billardtische stehen Ihnen zur Verfügung.
Lage
Gleich neben dem Central Hotel, mit der gleichen idealen Lage. Die beliebte Nanjing Road, die Uferpromenade «The Bund» sowie zahlreiche Restaurants und Unterhaltungsangebote sowie wichtige Metrostationen sind einfach zu Fuss erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt zirka eine Stunde.
Angebot
Das «L’Ile de France» Restaurant überzeugt mit feinster französischer Küche und einer erlesenen Weinliste. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit sich in einem chinesischen Restaurant, einer Lobby Lounge oder einem Coffee Shop verköstigen zu lassen.
Zimmer
Die 353 Zimmer und Suiten sind im klassischen Stil mit Teppichböden, gediegenen Möbeln und goldenen Details eingerichtet und bieten alles, was Sie brauchen. Marmorbadezimmer mit Dusche und separater Badewanne sowie Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn gehören zur modernen Ausstattung.
Deluxe (260): 35-40 m² grosse, komfortable Zimmer mit Sicht auf die Stadt.
Deluxe (260): 35-40 m² grosse, komfortable Zimmer mit Sicht auf die Stadt.
Preis auf Anfrage
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