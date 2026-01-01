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chinareisen
Manasarovar See und Berg Gurla Mandhata, Tibet

Tibet Rundreisen vom Spezialisten

Entdecken Sie das Land über den Bergen

Mit seiner einzigartigen Kultur lockt Tibet Reisende aus der ganzen Welt an. Die einmalige Höhenlage und das einfache Leben machen eine Reise in das Land besonders. Mit dem Zug kommen Sie direkt von Peking (Beijing) bis in die Hauptstadt Lhasa. Dort können Sie in einem komfortablen Hotel einchecken und eine Reise beginnen, die sie spirituell wachsen lassen kann. Mit der Bahn erreichen Sie auch den Potala Palast, dem ehemaligen Sitz des Dalai Lamas. Unsere Tibet Spezialisten kennen die schönsten Strecken und helfen Ihnen gerne bei Ihrer Planung einer Tibet Rundreise.

Icon map14 Tage
Mit der Tibet Bahn zum Dach der Welt
Preis auf Anfrage
ab Peking bis Shanghai
Highlights: Peking - Hauptstadt voller Geschichte, Sonnenuntergang bei der Grossen Mauer, Zugabenteuer: Tibet Bahn...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte

Auf dem Roten Berg liegt der beeindruckende Palast

Auf einer Tibet Reise sollten Sie einen Besuch im Potala-Palast einplanen. Er wurde im 17. Jahrhundert erbaut und seine Grösse beeindruckt die Besucher schon vom Fusse des Bergs aus. Die hiesigen Mönche nutzen ihn bis heute, um für die Rückkehr ihres geistlichen Oberhauptes aus dem Exil zu beten. In Tibet ist alles etwas höher gelegen als woanders. So liegt auch der heilige Manasarovar-See auf einer Höhe über 4.500 m. Damit gilt er als höchstgelegener Süsswassersee der Welt.

An seinem Ufer hängen bunte Gebetsfahnen, deren Segen der Wind auf den ganzen Globus verbreiten soll. Ein Bad in dem See, so heisst es unter Pilgern, erleuchtet den Geist und reinigt dessen Existenz. Diese spirituellen Orte können Sie auf einer Tibet Rundreise besichtigen.

Auf Tibet Reisen zum höchsten Berg der Welt

Tibet zeichnet sich durch seine imposanten Grassteppen, den Nomadenzelten und der buddhistischen Frömmigkeit in den Klöstern aus. Über den Sonnen- und Mondpass können Sie auf Tibet Reisen den idyllischen Kokonor-See erreichen. Vom Rongbuk Kloster aus bietet sich Ihnen ein einmaliger Blick auf den Mount Everest. Er ist mit seinen 8.848 m der höchste Berg der Welt.

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