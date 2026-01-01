Peking Rundreise: Höhepunkte, beste Reisezeit und Tipps

Peking ist das politische und kulturelle Herz Chinas – und dank der kompakten Lage seiner Sehenswürdigkeiten ideal für eine Kurzrundreise von drei bis fünf Tagen. Im Zentrum liegt die Verbotene Stadt, der frühere Kaiserpalast und heutiges UNESCO-Welterbe; gleich davor öffnet sich der weite Platz des Himmlischen Friedens. Ebenso lohnend sind der Himmelstempel mit seiner markanten runden Gebetshalle, der Sommerpalast am Kunming-See und eine Rikschafahrt durch die Hutongs, die traditionellen Wohngassen der Altstadt. Am Abend gehört eine knusprige Peking-Ente zum Pflichtprogramm.

Der berühmteste Ausflug führt zur Grossen Mauer: Restaurierte Abschnitte wie Badaling oder Mutianyu liegen nur rund ein bis zwei Fahrstunden ausserhalb der Stadt und lassen sich bequem als Tagestour in jede Peking Rundreise einbauen.

Als beste Reisezeit für Peking gelten der Frühling von April bis Mai und der Herbst von September bis Oktober – dann ist es meist trocken und angenehm mild. Der Sommer wird heiss, und im Juli und August fallen die meisten Regentage; der Winter ist kalt und trocken, doch Peking ist auch in dieser Jahreszeit eine Reise wert – etwa, wenn die Grosse Mauer fast menschenleer daliegt. Weitere Ideen für den Herbst finden Sie in unserer Übersicht Wohin reisen im Oktober?

Ab der Schweiz erreichen Sie Peking im Direktflug in knapp zehn Stunden. Die Hauptstadt ist zudem der klassische Ausgangspunkt für längere China-Rundreisen: Besonders beliebt ist die Kombination mit Shanghai, das per Inlandflug oder mit dem Hochgeschwindigkeitszug in rund viereinhalb Stunden erreichbar ist. Praktische Hinweise zu Einreise, Klima und Gesundheit finden Sie in unseren China-Reiseinformationen – und unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre persönliche Reise durch das Reich der Mitte zusammen.