Was Xian auszeichnet

Xian ist die Hauptstadt der Provinz Shaanxi und gilt als eine der Wiegen der chinesischen Zivilisation. Unter dem historischen Namen Chang'an diente die Stadt mehreren Dynastien als Kaiserresidenz und zählte zeitweise zu den grössten Metropolen der Welt. Diese Vergangenheit prägt das Stadtbild bis heute: Kaum ein anderer Ort in China vereint so viele bedeutende Kulturdenkmäler auf so engem Raum. Zugleich ist Xian eine lebendige Millionenstadt mit Universitäten, Märkten und einer eigenständigen Küche, in der handgezogene Nudeln und gefüllte Fladenbrote eine Hauptrolle spielen.

Besonders im muslimischen Viertel rund um die Grosse Moschee zeigt sich, wie stark die Seidenstrasse die Stadt kulturell und kulinarisch geprägt hat.

Sehenswürdigkeiten in und um Xian

Der berühmteste Anziehungspunkt liegt vor den Toren der Stadt: Tausende lebensgrosse Tonkrieger der Terrakotta-Armee bewachen das Grab des ersten Kaisers, jeder von ihnen mit individuellen Gesichtszügen. Im Zentrum lohnt die vollständig erhaltene Stadtmauer einen Besuch; sie lässt sich zu Fuss oder mit dem Velo umrunden und bietet Ausblicke auf die Altstadt und die modernen Quartiere. Die Grosse Wildganspagode aus der Tang-Zeit erinnert an die Blüte des Buddhismus in China, und das Shaanxi-Geschichtsmuseum ordnet die Funde der Region anschaulich ein.

Wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert Xian mit einem Ausflug zum heiligen Berg Huashan, dessen steile Grate zu den eindrücklichsten Bergkulissen des Landes gehören.

Beste Reisezeit für Xian

Xian liegt im Landesinneren und hat ein kontinentales Klima mit vier ausgeprägten Jahreszeiten. Als beste Reisezeit gelten Frühling und Herbst: Etwa von April bis Mai sowie von September bis Oktober sind die Temperaturen mild und das Wetter meist stabil. Der Sommer wird heiss, der Winter ist kalt und trocken. Da die Terrakotta-Armee in überdachten Hallen steht und viele Sehenswürdigkeiten wetterunabhängig sind, lässt sich Xian grundsätzlich ganzjährig bereisen. Chinesische Ferienzeiten wie das Frühlingsfest und die Nationalfeiertagswoche sollten Sie nach Möglichkeit meiden, da der Andrang an den Hauptattraktionen dann deutlich zunimmt.

Praktische Hinweise für Ihre Xian Reise

Ab der Schweiz erreichen Sie Xian mit Umsteigeverbindungen über internationale Drehkreuze. Innerhalb Chinas ist die Stadt hervorragend an das Hochgeschwindigkeitsnetz angebunden; die Zugfahrt von Peking dauert grob vier bis sechs Stunden und fügt sich gut in eine Rundreise ein. Für die wichtigsten Höhepunkte empfehlen sich zwei bis drei Übernachtungen. Die Auswahl an Hotels in Xian reicht von zentral gelegenen Häusern innerhalb der Stadtmauer, von denen aus Sie vieles zu Fuss erreichen, bis zu internationalen Stadthotels mit grosszügigem Komfort. Unsere Spezialisten stimmen Unterkunft, Transfers und Besichtigungen mit lokaler Reiseleitung so aufeinander ab, dass Ihre Reise reibungslos verläuft.

Für wen sich Xian eignet

Xian Reisen passen zu allen, die sich für Geschichte, Archäologie und Kultur interessieren; die Terrakotta-Armee zählt zu den Höhepunkten jeder China Reise. Auch Familien kommen auf ihre Kosten, denn die Tonkrieger und die begehbare Stadtmauer machen Geschichte greifbar. Als Baustein einer Rundreise lässt sich Xian ideal mit Peking und Shanghai kombinieren, ebenso mit einer Fahrt entlang der alten Seidenstrasse Richtung Westen. Ob als Erstreise nach China oder als vertiefende Kulturreise: Unsere Spezialisten gestalten Ihre Ferien in Xian nach Ihren Wünschen.