Karstberge und Flusslandschaften: Das zeichnet Guilin aus

Guilin liegt im Süden Chinas in der Autonomen Region Guangxi und gilt als Zentrum einer der eindrücklichsten Karstlandschaften der Welt. Tausende kegelförmiger Kalksteinberge erheben sich hier aus Reisfeldern und Flusstälern – ein Motiv, das seit Jahrhunderten die chinesische Tuschemalerei prägt und dessen berühmtester Abschnitt bei Xingping sogar die 20-Yuan-Banknote ziert. Die klassische Kreuzfahrt auf dem Li führt von Guilin flussabwärts nach Yangshuo und dauert mehrere Stunden; unterwegs ziehen Fischerdörfer, Bambushäine und immer neue Bergsilhouetten vorbei.

Wer es ruhiger mag, steigt bei Yangshuo auf ein Floss auf dem Yulong-Fluss um. In der Stadt Guilin selbst lohnen der Elefantenrüsselhügel, das Wahrzeichen der Stadt, sowie die Schilfrohrflöten-Höhle mit ihren farbig beleuchteten Tropfsteinen einen Besuch. Rund zwei Autostunden nördlich liegen die Longji-Reisterrassen von Longsheng, deren Felder sich wie Drachenrücken über die Hänge ziehen – ein reizvoller Kontrast zur Flusslandschaft am Li.

Beste Reisezeit für Guilin

Guilin liegt in der subtropischen Klimazone: Die Sommer sind heiss und feucht, die Winter mild, aber oft grau und neblig. Als angenehmste Reisemonate gelten Frühling und Herbst. Von etwa April bis Juni ist die Landschaft am grünsten, allerdings fällt in dieser Zeit auch am meisten Regen. Der Herbst von September bis November bietet meist stabiles, trockenes Wetter und klare Sicht auf die Karstberge – für viele die schönste Zeit für eine Li-Kreuzfahrt.

Auf den Reisterrassen von Longsheng leuchten die Felder im Sommer sattgrün und färben sich vor der Ernte goldgelb. Im Winter kann der Wasserstand des Li niedrig sein, sodass Bootsfahrten teilweise nur auf verkürzten Abschnitten stattfinden.

Praktische Hinweise für Ihre Guilin-Reise

Guilin ist per Inlandflug sowie mit dem Schnellzug gut erreichbar und lässt sich ideal mit den klassischen Stationen einer China-Rundreise wie Peking, Xi'an und Shanghai oder mit Hongkong kombinieren. Für die wichtigsten Höhepunkte – Flussfahrt, Altstadt von Xingping, Yangshuo – planen Sie am besten zwei bis drei Nächte ein; wer die Reisterrassen einschliessen möchte, rechnet besser mit vier.

Yangshuo eignet sich zudem als Standort für aktive Tage: Velotouren durch die Reisfelder, Wanderungen entlang des Li und Flossfahrten auf dem Yulong lassen sich gut miteinander verbinden. Abends zeigen Kormoranfischer auf ihren schmalen Booten eine jahrhundertealte Fangtradition.

Für wen sich Guilin eignet

Guilin passt zu Reisenden, die China abseits der Millionenstädte erleben möchten: zu Naturliebhabern und Fotografen ebenso wie zu Familien und Gästen, die per Velo oder zu Fuss unterwegs sein wollen. Auch für Erstbesucher des Landes ist die Region ein dankbares Ziel, weil sich die Landschaft bequem per Schiff erschliessen lässt und die Wege zwischen den Sehenswürdigkeiten kurz sind. Gerne kombinieren wir Hotels in Guilin und Yangshuo, Flussfahrten und Ausflüge zu einem stimmigen Reiseprogramm – ganz nach Ihren Wünschen und Ihrem Tempo.